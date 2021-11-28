Все залило водою. У Дарницькому районі Києва прорвало трубопровід (фото)

У Дарницькому районі столиці стався прорив трубопроводу. Біля житлових будинків за адресами Вербицького, 28, Бажана, 9, утворилися величезні калюжі.
Про це пише Великий Київ.
Люди кажуть, що вода тече у підвали. Жодної аварійної служби на місці немає.
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Фото аварії від очевидців опублікували в соцмережах.
У центрі Сум з'явився 10-метровий гарячий душ
У центрі Сум сталася аварія на водопроводі, через що у місті забив теплий "фонтан", висотою майже 10 метрів.
Труба діаметром 50 сантиметрів під шляхопроводом не витримала і дала тріщину.
Вода ж рясно полилася на перехожих, які на той час проходили пішохідною частиною мосту. Особливо "зраділи" цьому сумчани, у будинках яких досі немає гарячої води.
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