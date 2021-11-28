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Все залило водою. У Дарницькому районі Києва прорвало трубопровід (фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
28 листопада, 12:07
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У Києві прорвало трубу
У Києві прорвало трубу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дарницькому районі столиці стався прорив трубопроводу. Біля житлових будинків за адресами Вербицького, 28, Бажана, 9, утворилися величезні калюжі.

Про це пише Великий Київ.

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Люди кажуть, що вода тече у підвали. Жодної аварійної служби на місці немає.

Фото аварії від очевидців опублікували в соцмережах.

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У центрі Сум з'явився 10-метровий гарячий душ

У центрі Сум сталася аварія на водопроводі, через що у місті забив теплий "фонтан", висотою майже 10 метрів.

Труба діаметром 50 сантиметрів під шляхопроводом не витримала і дала тріщину.

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Вода ж рясно полилася на перехожих, які на той час проходили пішохідною частиною мосту. Особливо "зраділи" цьому сумчани, у будинках яких досі немає гарячої води.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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