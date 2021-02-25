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У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду

25 лютого, 15:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Перехожі намагаються надати їй першу допомогу

У Києві чергова НП – на жінку з даху впала брила льоду.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

Інцидент стався на вулиці Велика Васильківська.

"Тільки у КНЛУ дівчині на голову впала величезна брила льоду. Вона без свідомості", – йдеться в повідомленні.

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Перехожі намагаються надати їй першу допомогу. Медики вже в дорозі.

Раніше ми писали, що в Києві водій всупереч забороняє стрічці припаркувався під будинком і на його авто впала брила льоду.

Також ми повідомляли, що нещасний випадок стався вчора вдень на вулиці Ярославів Вал, 20. За словами очевидців, постраждала 58-річна жінка – на неї впала брила льоду з даху.

Нагадаємо, що через брили льоду на лікарняне ліжко потрапила киянка. Вихід в магазин для жінки обернувся численними переломами та забоями.

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Київ лід дах брила

Джерело: Сьогодні

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