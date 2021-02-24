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У Києві водій всупереч заборонній стрічці припаркувався під будинком: на авто впала брила льоду (відео)

24 лютого, 16:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Власник викликав копів, щоб написати заяву

У Києві на вулиці Шовковичній на автомобіль Hyundai з даху впала брила льоду.

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Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва в Telegram.

Водій припаркував автомобіль вранці за огороджувальною стрічкою, а коли повернувся, то виявив пошкодження на авто.

Переглянувши записи з камер відеоспостереження, стало ясно, що близько 11 ранку на автомобіль з даху будинку впав пласт снігу.

Заявник вирішив не писати заяву з цього приводу.

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У столицю прийшло довгоочікуване потепління, а разом з ним і проблеми у вигляді падаючого льоду і снігу з дахів на автомобілі. Постраждало вже багато машин.

Раніше ми писали, що нещасний випадок стався вчора вдень на вулиці Ярославів Вал, 20. За словами очевидців, постраждала 58-річна жінка – на неї впала брила льоду з даху.

Нагадаємо, що через брили льоду на лікарняне ліжко потрапила киянка. Вихід в магазин для жінки обернувся численними переломами та забоями.

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Київ авто лід дах брила поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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