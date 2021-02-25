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В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда

25 февраля, 15:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Прохожие пытаются оказать ей первую помощь

В Киеве очередное ЧП – на женщину с крыши упала глыба льда.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Инцидент произошел на улице Большая Васильковская.

"Только у КНЛУ девушке на голову упала огромная глыба льда. Она без сознания", – говорится в сообщении.

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Прохожие пытаются оказать ей первую помощь. Медики уже в пути.

Ранее мы писали, что в Киеве водитель вопреки запрещающей ленте припарковался под домом и на его авто упала глыба льда.

Также мы сообщали, что несчастный случай произошел вчера днем на улице Ярославов Вал, 20. По словам очевидцев, пострадала 58-летняя женщина – на нее упала глыба льда с крыши.

Напомним, что из-за глыбы льда на больничную койку попала киевлянка. Выход в магазин для женщины обернулся многочисленными переломами и ушибами.

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Киев лед крыша глыба

Источник: Сегодня

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