У Києві посеред дороги масштабно палає автомобіль (відео)

Вогонь повністю охопив машину, про постраждалих нині не відомо

Машина спалахнула прямо на трасі/Скриншот: Telegram-канал "dtp.kiev.ua", колаж: "Сьогодні"

У Києві на Набережно-Хрещатицькій вулиці сталася НП. На трасі спалахнув автомобіль.

Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

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Деталі

Автомобіль охопило вогнем на вулиці Набережно-Хрещатицькій.

"Набережно-Хрещатицька, горить авто, з боку Поштової у бік Петрівки. Все стоїть", — йдеться у повідомленні.

Чи є постраждалі в інциденту поки що не відомо.

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Що потрібно робити, якщо ваше авто загорілось?

негайно вимкнути запалення, з’їхати на узбіччя та зупинити автомобіль;

забезпечити евакуацію пасажирів;

зателефонувати до служби порятунку за номером "101";

за можливості розпочати гасіння пожежі за допомогою вогнегасника;

пальне, у разі його витоку чи пролиття, необхідно гасити найшвидше;

під час гасіння пожежі в підкапотному просторі необхідно відкрити замки капоту, направити вогнегасник одразу, адже інтенсивність горіння при відкриванні посилюється;

найбільш ефективним є одночасне використання декількох вогнегасників та вогнегасних засобів таких як пісок, кошма та сніг (взимку). Слід також попросити допомоги в людей, що навколо;

гасити вогонь необхідно з навітряного боку, направляючи струмінь із вогнегасника на поверхню, що горить, а не на полум’я;

при гасінні палива, що витікає, необхідно подавати вогнегасну речовину знизу вверх;

небезпечно гасити вогонь в забрудненому одязі (промаслений, просочений парами пального) і якщо руки були змочені пальним.

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