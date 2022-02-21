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В Киеве посреди дороги масштабно пылает автомобиль (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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21 февраля, 20:38
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Огонь полностью охватил машину, о пострадавших пока неизвестно
Машина вспыхнула прямо на трассе/Скриншот: Telegram-канал "dtp.kiev.ua", коллаж: "Сегодня"
Машина вспыхнула прямо на трассе/Скриншот: Telegram-канал "dtp.kiev.ua", коллаж: "Сегодня"

В Киеве на Набережно-Крещатицкой улице произошло ЧП. На трассе вспыхнул автомобиль.

Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

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Подробности

Автомобиль охватило огнем на улице Набережно-Крещатичской.

"Набережно-Крещатицкая, горит автомобиль со стороны Почтовой в сторону Петровки. Все стоит", — говорится в сообщении.

Есть ли пострадавшие в инциденте пока неизвестно.

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Что нужно делать, если ваш автомобиль загорелся?

  • немедленно выключить зажигание, съехать на обочину и остановить автомобиль;
  • обеспечить эвакуацию пассажиров;
  • позвонить в службу спасения по номеру "101";
  • по возможности начать тушение пожара с помощью огнетушителя;
  • горючее, в случае его утечки или пролития, необходимо тушить быстрее всего;
  • при тушении пожара в подкапотном пространстве необходимо открыть замки капота, направить огнетушитель сразу, ведь интенсивность горения при открывании усиливается;
  • наиболее эффективно одновременно использование нескольких огнетушителей и огнетушащих средств таких как песок, кошма и снег (зимой). Следует также попросить помощи у окружающих людей;
  • гасить огонь необходимо с наветренной стороны, направляя струю с огнетушителя на горящую поверхность, а не на пламя;
  • при тушении вытекающего топлива необходимо подавать огнетушащее вещество снизу вверх;
  • опасно гасить огонь в загрязненной одежде (промасленный, пропитанный парами горючего) и если руки были смочены горючим.

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