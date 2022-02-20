У Києві внаслідок масштабної пожежі повністю згорів будинок (фото)

Постраждалих внаслідок інциденту немає/Фото: Telegram-канал "dtp.kiev.ua", колаж: "Сьогодні"
У Києві сталася масштабна пожежа на Оболоні. Вогонь зруйнував житловий будинок.
Про це повідомляють в Telegram-каналі "dtp.kiev.ua".
Деталі
Пожежа сталася на вулиці Богатирська, 42. Внаслідок інциденту повністю згорів житловий будинок. На щастя, постраждалих немає. Рятувальники загасили полум'я.
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Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?
- Якщо ви прокинулись від шуму пожежі й запаху диму, не сідайте на ліжку, а скотіться з нього на підлогу й поповзом дістаньтеся дверей, але не відчиняйте їх відразу;
- обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим та полум'я не дозволять вам вийти;
- щільно закрийте двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму, та повертайтесь поповзом вглиб приміщення;
- присядьте, глибоко вдихніть повітря, відчиніть чи розбийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!";
- якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;
- якщо ви у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогонь, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, скористайтеся пожежною драбиною, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.