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В Киеве водитель вопреки запрещающей ленте припарковался под домом: на авто упала глыба льда (видео)

24 февраля, 16:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Владелец вызвал копов, чтобы написать заявление

В Киеве на улице Шелковичной на автомобиль Hyundai с крыши упала глыба льда.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Водитель припарковал автомобиль утром за ограждающей лентой, а когда вернулся, то обнаружил повреждения на авто.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стало ясно, что около 11 утра на автомобиль с крыши дома упал пласт снега.

Заявитель решил не писать заявления по данному поводу.

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В столицу пришло долгожданное потепление, а вместе с ним и проблемы в виде падающего льда и снега с крыш на автомобили. Пострадало уже много машин.

Ранее мы писали, что несчастный случай произошел вчера днем на улице Ярославов Вал, 20. По словам очевидцев, пострадала 58-летняя женщина – на нее упала глыба льда с крыши.

Напомним, что из-за глыбы льда на больничную койку попала киевлянка. Выход в магазин для женщины обернулся многочисленными переломами и ушибами.

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Киев авто лед крыша глыба Полиция Киева

Источник: Сегодня

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