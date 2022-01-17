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У Києві біля метро знайшли мертвого закривавленого чоловіка – що з ним трапилося (фото)

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17 січня, 10:24
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Наразі на місці працюють лікарі та правоохоронці
Біля київського метро помер чоловік. Фото: колаж "Сьогодні"
Біля київського метро помер чоловік. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 17 січня, у Києві біля станції метро виявили тіло мертвого чоловіка – він був весь закривавлений.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

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Що сталося?

Біля входу в метро станції "Вокзальна" знайшли тіло мертвого чоловіка. За словами очевидців, він був весь у крові.

За інформацією правоохоронців, чоловіку стало погано біля станції метро і він присів навколішки. Наряд поліції викликав "швидку" та почав реанімувати чоловіка, але, на жаль, він помер до приїзду лікарів.

Наразі на місці працюють лікарі та правоохоронці.

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Що кажуть у поліції?

У поліції Києва нам розповіли, що чоловік помер внаслідок падіння.

"Чоловік ішов біля метро. Йому стало погано, він послизнувся і впав, вдарився головою, втратив багато крові. Йому на місці намагалися допомогти правоохоронці, але чоловік помер. На місце викликали медиків, які констатували смерть", – повідомили у поліції Києва.

Особу чоловіка встановлено.

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Мертвий чоловік біля київського метро. Фото: "Київ Оперативний"

З київського метро до лікарні відвезли дівчину

14 січня на станції метро "Васильківська" у Києві сталася НП – дівчина знепритомніла. У Мережі з'явилася інформація, що дівчину зі станції метро забрала швидка допомога. У поліції Києва новинам "Сьогодні" підтвердили, що такий інцидент справді був у столичній підземці.

"Дівчина – гіпертонік. Вона 2001 року народження. На станції метро "Васильківська" їй стало погано – сильно піднявся тиск. Їй на місці надали першу медичну допомогу та відвезли до лікарні. Але дівчина свідомість не втрачала", – розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Києва.

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