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У київському метро підлітки курили в вагоні (відео) (оновлено)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
4 жовтня, 11:12
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Відео, яке вони самі знімали, потрапило в інтернет
Діти знімали самі себе на відео / Колаж "Сьогодні"
Діти знімали самі себе на відео / Колаж "Сьогодні"

У київському метро підлітки курили в вагоні метро і знімали все це на відео. Воно потрапило в інтернет.

Що трапилося

Молоді люди зняли на відео, як курять в порожньому вагоні підземки. Там вони танцювали з сигаретами, валялися на підлозі, кричали, і збивали попіл у відкриту кватирку. Відео виклали в соціальних мережах.

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Подробиці

У Київському метрополітені "Сегодня" повідомили, що за фактом хуліганства звернуться із заявою в поліцію. Курити в вагоні і на станціях заборонено.

" Інформація буде передана управлінню поліції в метрополітені. Зазвичай такі витівки влаштовують неповнолітні, але їх крутизна триває до виклику батьків у поліцію ", – повідомила заступник начальника київського метрополітену Наталія Макогон.

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За її словами, зараз з'явилося багато бажаючих "прославитися" на таких відео. Також "підігрівають" бажання подібних витівок новини.

Пошук хуліганів

В управлінні поліції Київського метрополітену нам повідомили, що юних хуліганів вже шукають.

" Відео задокументовано. Ведеться пошук хуліганів. Встановлюються їхні особи, а також гілка метро, де вони влаштували свою витівку ", – повідомили в управлінні поліції Київського метрополітену.

"Герої" метро

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У київському метро вже були схожі ситуації. Наприклад, більшість жителів столиці не могли потрапити через локдауна в метро, але помітили, що палять прямо у вагоні двох молодих людей. Причому вони згодом навіть не вибачилися , А дівчина розмістила відео, в якому посміялася над ситуацією, зрадівши, що вона її прославила.

Через кілька днів вирішив закурити в метро і хлопець. Причому у нього навіть знайшлася група підтримки, кілька пасажирів, які їхали поруч погодилися йому підкорити.

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