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У Солом'янському районі Києва горіла квартира – загинула жінка (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 листопада, 19:07
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У квартирі згоріли меблі, особисті речі. Крім того, закопчена стіна та стеля квартири
Причину пожежі встановлює поліція
Причину пожежі встановлює поліція / Фото: Колаж: Сьогодні

У Солом'янському районі Києва сьогодні сталася пожежа. Трагічне НП – на вулиці Михайла Донця, 13.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва.

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Пожежа виникла в кімнаті однієї з квартир на другому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

"О 12:28 пожежу на площі 15 кв.м вогнеборці локалізували, а о 12:34 – ліквідували. Під час гасіння пожежі, в квартирі було виявлено тіло жінки 1940 року народження", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували наслідки пожежі
Рятувальники ліквідували наслідки пожежі / Фото: dtp.kiev.ua

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У квартирі згоріли меблі, особисті речі. Крім того, закопчена стіна та стеля квартири.

На місці події працювали чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

На пожежі загинула жінка
На пожежі загинула жінка / Фото: dtp.kiev.ua

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Причину виникнення пожежі та обставини загибелі жінки встановлює поліція.

Пожежа у Лаврі

На території Києво-Печерської Лаври нещодавно виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) з поширенням на покрівлю.

На місці пожежі на території Києво-Печерської лаври працювали рятувальники. До гасіння залучали 55 людина та 13 одиниць техніки ДСНС.

"Наші співробітники ліквідують займання. Займання сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі з поширенням на дах будинку. Це приміщення – це художня майстерня на території Києво-Печерської лаври", – повідомили тоді сайту "Сегодня" у ДСНС Києва.

Займання у майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври ліквідовано. Троє людей постраждали: один із постраждалих вистрибнув із вікна.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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