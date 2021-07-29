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Вандалів засікла камера: в Києві розбили скло на пішохідно-велосипедному мосту (фото, відео)

29 липня 2021 15:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Винуватця просять самому з'явитися в правоохоронні органи і сплатити штраф

Зліва на знімку розбите скло, праворуч - поліція приймає заяву. Фото: колаж "Сьогодні"

Зліва на знімку розбите скло, праворуч - поліція приймає заяву. Фото: колаж "Сьогодні"

У столиці на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз пошкодили два інформаційно-макетних скла. На них була розміщена інформація про технічні характеристики скла.

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Про це повідомляє КМДА.

"Звертаємо увагу, що мова йде саме про інформаційно-макетне скло, а не про скло на мостовому полотні. Тобто пошкоджене скло має виключно інформативний зміст і не є конструктивними частинами мосту", – пишуть в повідомленні.

Як виглядало скло до пошкодження. Фото: КМДА

Як виглядало скло до пошкодження. Фото: КМДА

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Відзначимо, що КП "Київавтошляхміст" звернулося в поліцію для розслідування інциденту. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Як виглядає скло зараз. Фото: КМДА

Як виглядає скло зараз. Фото: КМДА

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Вандала зафіксували камери відеоспостереження, встановлені на мосту. Відео передали правоохоронцям.

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У КМДА зазначили, що винуватцю краще самому з'явитися в правоохоронні органи і сплатити штраф.

Читайте також: Міст Патона знову прорвало – над Дніпром стіна води: відео

Раніше ми писали, що в Дніпровському районі Києва на мосту Патона новий прорив – вода водоспадом ллється в Дніпро.

Нагадаємо, міст Патона "тече" далеко не вперше. Наприклад, 1 липня там було пошкоджено магістральну тепломережу діаметром 600 мм, після чого аварійна бригада "Київтеплоенерго" швидко локалізувала місце пошкодження.

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