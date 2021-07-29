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Вандалов засекла камера: в Киеве разбили стекло на пешеходно-велосипедном мосту (фото, видео)

29 июля 2021 15:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Виновника просят самому явиться в правоохранительные органы и уплатить штраф

Слева на снимке разбитое стекло, справа - полиция принимает заявление. Фото: коллаж "Сегодня"

Слева на снимке разбитое стекло, справа - полиция принимает заявление. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск повредили два информационно-макетных стекла. На них была размещена информация о технических характеристиках стекла.

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Об этом сообщает КГГА.

"Обращаем внимание, что речь идет именно про информационно-макетное стекло, а не про стекло на мостовом полотне. То есть поврежденное стекло имеет исключительно информативный смысл и не являются конструктивными частями моста", – пишут в сообщении.

Как выглядело стекло до повреждения. Фото: КГГА

Как выглядело стекло до повреждения. Фото: КГГА

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Отметим, что КП "Киевавтодормост" обратилось в полицию для расследования инцидента. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Как выглядит стекло сейчас. Фото: КГГА

Как выглядит стекло сейчас. Фото: КГГА

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Вандала зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на мосту. Видео передали правоохранителям.

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В КГГА отметили, что виновнику лучше самому явиться в правоохранительные органы и уплатить штраф.

Читайте также: Мост Патона опять прорвало – над Днепром стена воды: видео

Ранее мы писали, что в Днепровском районе Киева на мосту Патона новый прорыв – вода водопадом льется в Днепр.

Напомним, мост Патона "течет" далеко не впервые. Например, 1 июля там было повреждено магистральную теплосеть диаметром 600 мм, после чего аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" быстро локализовала место повреждения.

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