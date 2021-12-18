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Ватра у "Ватрі". В центрі Києва загорівся ресторан (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
18 грудня, 15:43
В закладинки
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Вогонь охопив дах будівлі громадського закладу, дим піднявся високо вгору
Вогонь поширився на значну площу ресторану.
Вогонь поширився на значну площу ресторану. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві поблизу Майдана Незалежності спалахнула пожежа в ресторані. На місці вже працюють рятувальники.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

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Горить рестора "Ватра", який розташований за адресою вулиця Архітектора Городецького, 4Б.

"Прямо зараз на Городецького палає ресторан "Ватра". Пожежні рятувальники ДСНС вже працюють на місці. Сподіваємося, що ніхто не травмується", - йдеться в підписі до відео.

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Що нам вдалося дізнатися

У ДСНС Києва корреспонденту "Сьогодні" розповіли, що пожежа охопила дах ресторану на площі 30 квадратних метрів.

Обійшлося без постраждалих. В 15:28 полум'я загасили.

В ресторані були відвідувачі

На момент загорання заклад працював. За даними "Вартових еспресо", відвідувачів вивели, як тільки почалася пожежа. В результаті ніхто не постраждав.

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Загорання сталося в одному з приміщень, де була розташована витяжка. На місце, крім пожежників, викликали поліцію.

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