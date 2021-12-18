Ватра в "Ватре". В центре Киева загорелся ресторан (видео)

Огонь охватил крышу здания общественного учреждения, дым поднялся высоко вверх

Огонь распространился на большую площадь ресторана. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вблизи Майдана Незалежности вспыхнул пожар в ресторане. На месте работали спасатели.

Об этом сообщает Telegram-канал. "Киев Оперативный".

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Горит рестора "Ватра", расположенный по адресу улица Архитектора Городецкого, 4Б.

"Прямо сейчас на Городецкого горит ресторан "Ватра". Пожарные спасатели ГСЧС уже работают на месте. Надеемся, что никто не травмируется", – говорится в подписи к видео.

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Что нам удалось узнать

В ГСЧС Киева корреспонденту "Сегодня" рассказали, что пожар охватил крышу ресторана на площади 30 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших. В 15:28 пламя погасили.

В ресторане были посетители

На момент возгорания заведение работало. По данным "Вартовых эспрессо", посетителей вывели, как только начался пожар. В результате никто не пострадал.

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Возгорание произошло в одном из помещений, где находилась вытяжка. На место кроме пожарных вызвали полицию.

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