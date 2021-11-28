Все залило водой. В Дарницком районе Киева прорвало трубопровод (фото)

В Дарницком районе столицы произошел прорыв трубопровода. У жилых домов по адресам Вербицкого 28, Бажана, 9 образовались огромные лужи.
Об этом пишет "Большой Киев".
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Люди говорят, что вода течет в подвалы. Никакой аварийной службы на месте нет.
Фото аварии от очевидцев опубликовали в соцсетях.
В центре Сум появился 10-метровый "горячий душ"
В центре Сум произошла авария на водопроводе, из-за чего в городе забил теплый "фонтан", высотой почти 10 метров.
Труба диаметром в 50 сантиметров под путепроводом не выдержала и дала трещину.
Вода же обильно полилась на прохожих, которые в то время проходили по пешеходной части моста. Особенно "порадовались" этому сумчане, в домах которых до сих пор нет горячей воды.
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