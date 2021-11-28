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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Все залило водой. В Дарницком районе Киева прорвало трубопровод (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
28 ноября, 12:07
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Многие автомобили стоят в воде, которая уже достает до двери
В Киеве прорвало трубу
В Киеве прорвало трубу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Дарницком районе столицы произошел прорыв трубопровода. У жилых домов по адресам Вербицкого 28, Бажана, 9 образовались огромные лужи.

Об этом пишет "Большой Киев".

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Люди говорят, что вода течет в подвалы. Никакой аварийной службы на месте нет.

Фото аварии от очевидцев опубликовали в соцсетях.

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В центре Сум появился 10-метровый "горячий душ"

В центре Сум произошла авария на водопроводе, из-за чего в городе забил теплый "фонтан", высотой почти 10 метров.

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Труба диаметром в 50 сантиметров под путепроводом не выдержала и дала трещину.

Вода же обильно полилась на прохожих, которые в то время проходили по пешеходной части моста. Особенно "порадовались" этому сумчане, в домах которых до сих пор нет горячей воды.

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