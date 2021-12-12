Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) 🚓 Хамство Гогілашвілі Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Великі знижки та безкоштовні розваги. Головні "плюшки" карти киянина

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
12 грудня, 13:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щоб оформити картку, необхідно спочатку подати заяву до "Ощадбанку" та зібрати список документів
У столиці можна оформити картку киянина. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці можна оформити картку киянина. Фото: колаж "Сьогодні"

Картка киянина дає не тільки можливість дешевого проїзду, але й знижки в аптеках, театрах, музеях та багато інших привілеїв.

Докладніше про головні "плюшки" картки киянина – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Що дає картка киянина?

  • можливість верифікації по Bank ID для отримання онлайн-адміністративних послуг;
  • доступ до електронних сервісів столиці через "Особистий кабінет киянина". Наприклад, запис дитини в чергу до дитсадка, оплата комуналки, можливість проголосувати за петиції та громадський бюджет;
  • картку можна використовувати як проїзний, поповнювати її та оплачувати поїздки. А пільговики можуть їздити із нею взагалі безкоштовно.
  • із карткою можна отримати знижки в аптеках (до 70%), театрах та музеях, торгово-сервісних мережах "БІЛЛА-Україна", "Торговий дім "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Україна" (знижки в магазинах 3-7%), а також соціальний хліб у "Київхлібі".
  • Можна відвідувати зоопарк, заплативши до 50% вартості квитка.

Інші можливості картки киянина

Міський пасажирський транспорт (КП "Київський метрополітен", КП "Київпастранс"):

  • за допомогою картки киянина пільгові категорії населення можуть користуватися безкоштовним проїздом;
  • не пільговики використовують картку киянина як проїзний з можливістю поповнити картку на проїзд від однієї до п'ятдесяти поїздок.

Муніципальні установи культури. У муніципальних закладах культури (театри, музеї) встановлені спеціальні ціни чи певні дні безкоштовного відвідування.

Оплата комунальних послуг за допомогою картки киянина. Отримання знижки – оплата без комісії послуг ЖКГ за умови здійснення оплати через особистий кабінет КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" або Центр комунального сервісу.

Реклама

Надання знижок у торгово-сервісних мережах при пред'явленні картки киянина:

  • у торгових мережах ЗАТ "Фуршет" (перелік торгових точок періодично змінюється, тому інформацію необхідно уточнювати на момент відкриття картки) – знижки 3–7%;
  • у торговельній мережі ТОВ "Київхліб" – отримання автоматичної знижки на придбання одного з трьох видів хлібобулочних виробів на день, залежно від категорії пільговика.

Отримання знижки у мережі комунальних аптек КП "Фармація".

Засіб ідентифікації особи за користування міськими електронними сервісами.

Реклама

Як оформити картку киянина?

Спочатку потрібно подати заяву до "Ощадбанку" та додати такі документи:

  • паспорт громадянина України або документ, що його замінює;
  • довідку про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків,
  • документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);
  • посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомогу, компенсації (за наявності);
  • довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, видану відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (за наявності).

Після оформлення заяви слід чекати, доки картку привезуть до відділення. Це триватиме не більше двох тижнів. Потім можна прийти і отримати карту в банку.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 827

захворіло за тиждень в Києві

-9%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.368

Євро (€)

30.68

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти