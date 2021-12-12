Великі знижки та безкоштовні розваги. Головні "плюшки" карти киянина

Картка киянина дає не тільки можливість дешевого проїзду, але й знижки в аптеках, театрах, музеях та багато інших привілеїв.
Докладніше про головні "плюшки" картки киянина – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Що дає картка киянина?
- можливість верифікації по Bank ID для отримання онлайн-адміністративних послуг;
- доступ до електронних сервісів столиці через "Особистий кабінет киянина". Наприклад, запис дитини в чергу до дитсадка, оплата комуналки, можливість проголосувати за петиції та громадський бюджет;
- картку можна використовувати як проїзний, поповнювати її та оплачувати поїздки. А пільговики можуть їздити із нею взагалі безкоштовно.
- із карткою можна отримати знижки в аптеках (до 70%), театрах та музеях, торгово-сервісних мережах "БІЛЛА-Україна", "Торговий дім "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Україна" (знижки в магазинах 3-7%), а також соціальний хліб у "Київхлібі".
- Можна відвідувати зоопарк, заплативши до 50% вартості квитка.
Інші можливості картки киянина
Міський пасажирський транспорт (КП "Київський метрополітен", КП "Київпастранс"):
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- за допомогою картки киянина пільгові категорії населення можуть користуватися безкоштовним проїздом;
- не пільговики використовують картку киянина як проїзний з можливістю поповнити картку на проїзд від однієї до п'ятдесяти поїздок.
Муніципальні установи культури. У муніципальних закладах культури (театри, музеї) встановлені спеціальні ціни чи певні дні безкоштовного відвідування.
Оплата комунальних послуг за допомогою картки киянина. Отримання знижки – оплата без комісії послуг ЖКГ за умови здійснення оплати через особистий кабінет КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" або Центр комунального сервісу.
Надання знижок у торгово-сервісних мережах при пред'явленні картки киянина:
- у торгових мережах ЗАТ "Фуршет" (перелік торгових точок періодично змінюється, тому інформацію необхідно уточнювати на момент відкриття картки) – знижки 3–7%;
- у торговельній мережі ТОВ "Київхліб" – отримання автоматичної знижки на придбання одного з трьох видів хлібобулочних виробів на день, залежно від категорії пільговика.
Отримання знижки у мережі комунальних аптек КП "Фармація".
Засіб ідентифікації особи за користування міськими електронними сервісами.
Як оформити картку киянина?
Спочатку потрібно подати заяву до "Ощадбанку" та додати такі документи:
- паспорт громадянина України або документ, що його замінює;
- довідку про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків,
- документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);
- посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомогу, компенсації (за наявності);
- довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, видану відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (за наявності).
Після оформлення заяви слід чекати, доки картку привезуть до відділення. Це триватиме не більше двох тижнів. Потім можна прийти і отримати карту в банку.