Вісім смуг, трамвай і велодоріжки. Яким буде міст Патона після реконструкції

У Києві на мосту імені Патона проведуть масштабні відновлювальні роботи. Міст планується розширити. Зараз на ньому сім смуг руху, а буде вісім.
Про це повідомляє КМДА.
Між двома напрямками встановлять сучасне бар'єрне огородження. Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, в тому числі, автоматизована система обчислення ваги транспортних засобів під час руху.
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Також на мосту облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки. Передбачено розширення тротуарів верхової частини мосту для пристрою Променадної частини.
Крім того, буде врахована можливість пристрою трамвайних шляхів. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів.
Під час реставрації повного перекриття руху по мосту не планується.
Що зроблять
- ремонт мостового полотна (проїжджа частина і тротуари)
- встановлення бар'єрного та перильного огородження;
- ремонт конструкцій прогонових будов;
- ремонт опор і опорних частин;
- ремонт сходів та реставрацію пропілеїв (на правому березі)
- реставрацію колон (на лівому березі)
- ремонт повідомлень з мостом;
- ремонт засобів навігації в судноплавних прольотах моста;
- ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами моста;
- ремонт мережі дощової каналізації (при необхідності).
Про міст Патона
Міст імені Є. О. Патона – один з мостів через Дніпро в Києві. Будівництво розпочато в 1940 році. Побудований в 1953 році, рух по мосту відкритий 5 листопада 1953 року.
Довжина його 1543 метри. Він є частиною Малої окружної дороги. В'їзд на міст з боку правого берега оформлений пропилеями доричного ордера, з лівого – двома колонами заввишки 20 м.
До реконструкції мосту, проведеної в 2004 році, по мосту Патона проходила одна з найважливіших трамвайних ліній, що з'єднує лівобережну частину системи київського трамвая з правобережною.
Нагадаємо, що за останні роки місто відремонтувало 69 штучних споруд з 172 наявних. На сьогодні 10 штучних споруд знаходяться в ремонті.
Раніше ми писали, що:
- в Києві на мосту Патона знову водоспад;
- під мостом Патона провели гідравлічні випробування.