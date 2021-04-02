"Farma mafia": кияни під КМДА вимагають не зупиняти громадський транспорт (фото)

У Києві з 5 квітня влада вирішила зупинити громадський транспорт в зв'язку з карантинними обмеженнями. Кияни вийшли на акцію під КМДА з вимогою не зупиняти транспорт на час локдауна, повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Під будівлею на мітинг зібралося кілька десятків чоловік.
Городяни обурені таким рішенням, тому що багато хто не зможе дістатися на роботу.
Також вони протестують і проти дистанційного навчання школярів.
Люди стоять під КМДА з плакатами, на яких написано: "Farma mafia", "World bank", "Ні дослідам над школярами", "Всі за всіх", а також "Ні медічній диктатурі, контролю та брехні".
Транспорт буде перевозити пасажирів з понеділка тільки за спецперепустками, які будуть видаватися виключно по запитом керівників підприємств.
Раніше ми писали, як в Києві будуть контролювати посилений карантин.
Нагадаємо, що в Києві введено локдаун через погіршення епідеміологічної ситуації. Місцева влада внесла зміни в роботу транспорту і різних установ. Читайте докладніше, що потрібно знати про локдауне в столиці .
Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну
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