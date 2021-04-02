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"Farma mafia": кияни під КМДА вимагають не зупиняти громадський транспорт (фото)

2 квітня, 12:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На мітинг зібралося кілька десятків чоловік

У Києві з 5 квітня влада вирішила зупинити громадський транспорт в зв'язку з карантинними обмеженнями. Кияни вийшли на акцію під КМДА з вимогою не зупиняти транспорт на час локдауна, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Під будівлею на мітинг зібралося кілька десятків чоловік.

Городяни обурені таким рішенням, тому що багато хто не зможе дістатися на роботу.

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Також вони протестують і проти дистанційного навчання школярів.

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Люди стоять під КМДА з плакатами, на яких написано: "Farma mafia", "World bank", "Ні дослідам над школярами", "Всі за всіх", а також "Ні медічній диктатурі, контролю та брехні".

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Транспорт буде перевозити пасажирів з понеділка тільки за спецперепустками, які будуть видаватися виключно по запитом керівників підприємств.

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Раніше ми писали, як в Києві будуть контролювати посилений карантин.

Нагадаємо, що в Києві введено локдаун через погіршення епідеміологічної ситуації. Місцева влада внесла зміни в роботу транспорту і різних установ. Читайте докладніше, що потрібно знати про локдауне в столиці .

Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

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транспорт Київ мітинг локдаун

Джерело: Сьогодні

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