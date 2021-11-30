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Київ готується до "Омікрону", а біля пунктів щеплення мітинги: яка ситуація із COVID-19 у місті

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
30 листопада, 09:59
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За останню добу у Києві виявили 1646 нових випадків коронавірусу
У місті не послаблюють контроль за виконанням протиепідеміологічних заходів
У місті не послаблюють контроль за виконанням протиепідеміологічних заходів / Фото: Колаж: Сьогодні

Столиця вже практично місяць знаходиться у "червоній" карантинній зоні. Одні з найголовніших і найбільш хвилюючих питань для городян на сьогодні — коли Київ вийде з "червоної зони" і чи можливе послаблення карантину.

Докладніше про ситуацію з COVID-19 у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Коронавірус у Києві

У Києві 29 листопада зареєстрували 1646 нових випадків COVID-19. За добу у столиці одужав 1471 киянин, померло – 35.

У порівнянні з іншими регіонами – це вдвічі більше.

Антивакцинатори зібралися проводити мітинги біля пунктів щеплень

Антивакцинатори, які днями пікетували Верховну Раду та СБУ, тепер мають намір влаштовувати пікети біля пунктів вакцинації у столиці.

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За словами учасниці акцій антивакцинаторів, вони розраховують відмовляти людей від вакцинації перед щепленням. Тепер наголошують на свого "головного ворога" – пункти вакцинації.

"У нас обговорюється таке питання, щоб впливати на тих, хто прийшов робити щеплення. Так би мовити, щоб безпосередньо впливати на тих, хто вирішив робити собі укол. Також є плани на вихідні влаштувати пікет біля посольства Австралії, щоб підтримати деяких однодумців із цієї країни", – розповіла нам учасниця протестів.

Як готуються у Києві до нового штаму вірусу

У Південній Африці виявлено новий штам вірусу "Омікрон". Основні його симптоми – це підвищена температура, сильна втома та прискорений пульс. Як зазначають медики, вірус схильний до молодих людей, особливо не вакцинованих. Основна його відмінність – у інфікованих не втрачається нюх, як за звичайного коронавірусу.

Як пояснив нам головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак, про новий штам вірусу поки що достеменно нічого невідомо. А протиепідеміологічні заходи, які діяли у місті, продовжують діяти і зараз.

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"Цей штам вірусу в Києві поки не зареєстрований. Фахівці ведуть спостереження. Запобіжні заходи такі ж, як і при коронавірусі. Щоб убезпечити себе, потрібно вакцинуватися, регулярно мити руки і обробляти їх антисептиком, дотримуватися безпечної дистанції, маскового режиму. Це головна рекомендація на на цей момент", – розповів сайту "Сьогодні" в. о. гендиректора ГУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

За його словами, захворюваність у Києві йде на спад. Кількість ліжок із киснем у лікарнях звільняється. За показниками Київ може перейти у "жовту зону",

"Спостерігається покращення ситуації. Коронавірус йде на спад, також менше хворих на грип, якщо порівнювати з минулими тижнями. Але рішення про вихід Києва з "червоної зони" та перехід у жовту зону приймає державна комісія. Думаю, що це питання буде розглянуте на найближчому засіданні комісії ", – повідомив нам Сергій Чумак.

Як уберегтися від нових штамів COVID-19

З'явився новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон". Тому, щоб уберегтися від нових штамів і зупинити швидке поширення COVID-19, потрібно дотримуватись кількох простих рекомендацій.

Рекомендації від МОЗ

  • Вакцинуйтеся.
  • Мийте руки з милом, користуйтеся антисептиками.
  • Носіть маску, прикриваючи ніс та рот.
  • Дотримуйтесь дистанції 1,5 м.
  • Чхайте і кашляйте у серветку чи згин ліктя.
  • Не торкайтеся обличчя.
  • Регулярно провітрюйте приміщення, дезінфікуйте поверхню.
  • Дотримуйтесь самоізоляції.

Обмеження у столиці

З 1 листопада Київ потрапив до "червоної зони" адаптивного карантину. Що заборонено у місті:

  • Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу Відвідувати такі місця можуть тільки вакциновані люди і ті, у кого є негативний ПЛР-тест, що діє.
  • Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
  • Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
  • Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.
  • Громадський транспорт працює. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест.

Як у Києві ловлять порушників карантину

За тиждень у столиці поліцейські виявили 1364 адміністративні правопорушень під час перевірок дотримання карантину. А з 22 листопада перевірили 8701 об'єктів господарської діяльності.

За що винесли ухвали

  • За порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил та норм – складено 107 протоколів.
  • За перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно винесено – 1257 постанов.

"За порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил та норм відповідно до ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч тисяч гривень та на посадових осіб – від двох до десяти тисяч гривень, частиною другою цієї статті передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти до п'ятнадцяти тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що згідно зі статтею 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовому отруєнню порушникам карантинних обмежень може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Як ловлять порушників у транспорті

На вході у транспорт не буде перевірки документів – тільки оголошення з новими правилами. Правоохоронці проводитимуть вибіркові перевірки – заходитимуть до салону та перевірятимуть документи.

Відмітимо, що підроблені сертифікати не відображаються у програмі "Дія". Якщо показати підробку, поліцейські попросять відкрити Дію і показати в ній. А якщо пасажир скаже, що програми немає, доведеться при поліції встановлювати його та показувати сертифікат. Так що обійти правила не вдасться.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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