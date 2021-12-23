Куди піти у Києві на новорічні свята – список заходів

На мешканців та гостей столиці чекає безліч цікавих подій

У столиці для мешканців та гостей вигадали багато заходів на новорічні свята. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на зимові свята заплановано безліч цікавих новорічних та різдвяних заходів. Серед них екскурсії, цирк та мюзикли.

Докладніше про святкові заходи у столиці – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Заходи у Києві

Циркова містерія "Дива Різдва-2022"

Акробати, жонглери, ілюзіоністи та повітряні гімнасти у новій режисерській постановці в Національному цирку України.

Різдвяний вінтажний маркет

Вінтажні прикраси та старовинний посуд, кімоно та вишиванки на маркеті вінтажних речей на Хрещатику.

Фабрика Мрій

Екскурсія казковою фабрикою ельфів на ВДНГ, де вчать вірити у дива та здійснювати мрії.

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Різдвяні історії Києва

Виставка присвячена традиціям святкування Різдва та Нового року в Києві у XIX–XX сторіччях.

Аліса в країні Нового року

3D-мюзикл для всієї родини зі світлодіодним шоу та повнокупольними проекціями 360° у Київському планетарії.

Вражаючі знімки ялинки у Києві з висоти пташиного польоту

Увечері 18 грудня Київ занурився в атмосферу Нового року – на Софійській площі засяяли вогні головної ялинки країни. Новини "Сьогодні" публікують вражаючі знімки ялинки у центрі Києва, якими поділилися з нами організатори.

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Фото новорічної красуні вийшли особливо мінімалістичними – для фотосесії її, найвірогідніше, увімкнули в одну із ночей напередодні, коли весь Київ спав.