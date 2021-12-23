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Куди піти у Києві на новорічні свята – список заходів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
23 грудня, 17:16
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На мешканців та гостей столиці чекає безліч цікавих подій
У столиці для мешканців та гостей вигадали багато заходів на новорічні свята. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці для мешканців та гостей вигадали багато заходів на новорічні свята. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на зимові свята заплановано безліч цікавих новорічних та різдвяних заходів. Серед них екскурсії, цирк та мюзикли.

Докладніше про святкові заходи у столиці – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Заходи у Києві

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Фабрика Мрій

Екскурсія казковою фабрикою ельфів на ВДНГ, де вчать вірити у дива та здійснювати мрії.

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Різдвяні історії Києва

Виставка присвячена традиціям святкування Різдва та Нового року в Києві у XIX–XX сторіччях.

Аліса в країні Нового року

3D-мюзикл для всієї родини зі світлодіодним шоу та повнокупольними проекціями 360° у Київському планетарії.

Вражаючі знімки ялинки у Києві з висоти пташиного польоту

Увечері 18 грудня Київ занурився в атмосферу Нового року – на Софійській площі засяяли вогні головної ялинки країни. Новини "Сьогодні" публікують вражаючі знімки ялинки у центрі Києва, якими поділилися з нами організатори.

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Фото новорічної красуні вийшли особливо мінімалістичними – для фотосесії її, найвірогідніше, увімкнули в одну із ночей напередодні, коли весь Київ спав.

З висоти пташиного польоту по-особливому казковий вигляд мають приглушено-жовті вогні ялинки, які сьогодні викликали стільки радості у киян.

Ялинку увімкнули не з першого разу

На Софійській площі під час відкриття головної ялинки гірлянди ввімкнули не з першого разу.

На сцені саме виступав мер міста Віталій Кличко. Він привітав глядачів із майбутніми святами та разом із людьми розпочав зворотний відлік. Коли люди дорахували від 10 до 1, ввімкнулася лише ілюмінація навколо неї.

Тоді мер заявив, що, мабуть, кияни дуже тихо рахували і були не дуже активні, тому ялинка не "захотіла" сяяти. Тоді розпочали ще один відлік. Новорічне дерево яскраво засяяло різнобарвними вогнями.

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