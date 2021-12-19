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Солодка, різнокольорова та з капелюхом. ТОП-5 найкрасивіших ялинок у Києві (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
19 грудня, 14:15
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У столиці щороку встановлюють головну ялинку країни – ми вибрали п'ять найкрасивіших новорічних дерев за весь час
Як виглядали новорічні ялинки різних років
Як виглядали новорічні ялинки різних років / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві, де щорічно розміщують головну ялинку країни, з кожним разом додають дедалі більше ілюмінації. Святкові дерева буквально сяють на площах. Однак і раніше в столиці були нічим не гірші новорічні красуні.

Сайт "Сьогодні" зібрав п'ять найкрасивіших новорічних ялинок за всю історію незалежності.

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2006-2007 рік

У ці роки головна ялинка країни була на Майдані Незалежності. Вона була у формі конуса із гірляндами, які створювали фігури ромбів на дереві. Зазначимо, що в ті роки прикрас було значно менше, ніж зараз. Навколо ялинки немає додаткової ілюмінації та декорацій.

Як виглядала ялинка у 2006-2007 році. Фото: "Букви"

2015 рік

80-річне дерево привезли із Прикарпаття. Його висота – 25 метрів, а вартість – 12,6 тис. грн. Претенденток спочатку було 5, до "фіналу" дійшла одна. Щоб перевезти ялинку, замовили найдовшу залізничну платформу в Україні.

Фото kiev.vgorode.ua

Це був другий рік, коли ялинка була на Софійській площі.

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Іграшки на ялинку у 2015 році. Фото: Facebook Анни Старостенко

2017 рік

2017 року 91-річне дерево привезли з Івано-Франківської області. Тоді як головну ялинку країни хотіли використати 110-річну ялинку, але активісти підписали петицію і заборонили її рубати. У результаті обрали дерево на 20 років молодше.

Гірлянди стали головною родзинкою ялинки. Фото: "Укрінформ"

Незважаючи на те, що але ялинка виглядає досить натурально, з установкою дерева було багато проблем. Дорогою дерево потрапило в аварію і сильно постраждало – у Мережі написали, що ялинка приїхала "схожою на облізлого щура".

Ялинка світилася різнокольоровими вогнями. Фото kiev.vgorode.ua

Ялинку довелося терміново доповнювати дрібнішими деревами, їх встановлювали замість гілок. Дерево прикрасили гірляндою завдовжки 3 км та 42 тис. ліхтариків.

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2020 рік

У 2020 році ялинка вперше була прикрашена такою кількістю ілюмінації. Крім традиційних гірлянд на самому дереві, організатори свята вирішили зробити і величезний купол навколо ялинки. Тоді темою локації був казковий ліс.

Проте без скандалу не обійшлося – через обрану тему автори задуму вирішили замінити зірку на верхівці дерева на капелюх чарівника. Цю ідею багато хто не оцінив, тому згодом капелюх зняли та замінили на звичайну зірку.

/ Фото: Сьогодні

2021 рік

Штучна ялинка заввишки 31 метр уже засяяла яскравими вогнями. Вона прикрашена 20 тисячами іграшок золотого та червоного кольорів. На маківці встановлено різдвяну зірку, під якою знаходиться Земля. Над ялинкою розвішано понад 70 інших планет.

Коштує ялинка та декорації 25-27 млн гривень – їх надають спонсори та організатори.

Ялинка у Києві у 2021 році. Фото "Сьогодні"

Також на площі розмістили вертеп діаметром 32 метри. Це найбільший у Європі вертеп з фігурами Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.

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