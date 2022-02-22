Милота дня. У Чорнобилі помітили рідкісних конячок Пржевальського – фото

У Чорнобилі помітили рідкісних коней Пржевальського. Користувачі Мережі залишилися під враженням від тварин.
Про це повідомили у Чорнобильському заповіднику на сторінці у Facebook.
"Ми знаємо, що ви любите коней Пржевальського. Але їхні малюки, ніби іграшкові коники- милота зашкалює. Кадр з фотопастки", – написали під фото.
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У Чорнобилі конячки Пржевальського. Фото: Чорнобильський заповідник
Реакція Мережі
Користувачі Мережі розчулилися від тварин і залишили безліч коментарів під постом:
- "Як приємно, що життя продовжується"
- "Красавчики"
- "Красені! Окраса Чорнобильського заповідника"
Що відомо про коней Пржевальського?
Кінь Пржевальського – вид або підвид дикого коня, що мешкає в Азії. Останній раз у дикій природі тварин бачили у 1969 році в Монголії. Чисельність коней почала різко скорочуватися взимку 1944-1945 років через люті морози.
Кінь Пржевальського з'явився у Чорнобильській заповідній зоні понад 15 років тому. Тоді як експеримент привезли 36 тварин. Вже у 2018 році поголів'я коней тут складало 110 особин.