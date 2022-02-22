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Милота дня. В Чернобыле заметили редких лошадок Пржевальского – фото

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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22 февраля, 14:45
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В Сети умилились животными и оставили множество комментариев под постом
В Чернобыле заметили редких животных. Фото: коллаж "Сегодня"
В Чернобыле заметили редких животных. Фото: коллаж "Сегодня"

В Чернобыле заметили редких лошадок Пржевальского. Пользователи Сети восхитились животными.

Об этом сообщили в Чернобыльском заповедники на странице в Facebook.

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"Мы знаем, что вы любите лошадей Пржевальского. Но их малыши, будто игрушечные лошадки – милота зашкаливает. Кадр из фотоловушки", – написали под фото.

В Чернобыле лошадки Пржевальского. Фото: Чернобыльский заповедник

Реакция Сети

Пользователи Сети умилились животными и оставили множество комментариев под постом:

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  • "Как приятно, что жизнь продолжается"
  • "Красавчики"
  • "Красивые! Украшение Чернобыльского заповедника"

Что известно о лошадях Пржевальского?

Лошадь Пржевальского – вид или подвид дикой лошади, обитающий в Азии. Последний раз в дикой природе животных видели в 1969 году в Монголии. Численность лошадей начала резко сокращаться зимой 1944-1945 годов из-за лютых морозов.

Лошадь Пржевальского появилась в Чернобыльской заповедной зоне более 15 лет назад. Тогда в качестве эксперимента привезли 36 животных. Уже в 2018 году поголовье лошадей тут составляло 110 особей.

Ранее мы писали:

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