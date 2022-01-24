Міст Метро у Києві розвалюється просто під ногами перехожих (відео)

У Києві знову поскаржилися на міст, який розвалюється. Цього разу небезпека затаїлася на мосту Метро.
Про це повідомив місцевий житель адміністраторам Telegram-каналу Київ Оперативний.
На опублікованому відео видно, як чоловік наступає на шмат плити, ризикуючи провалитися. Відео опублікували 21 січня.
Далі по темі
"Пробігав учора через міст Метро, як з-під ніг буквально зникла земля. Шмат плити на мостовому тротуарі просто гуляє. Будьте обережні і вітання місцевій владі", – йдеться в підписі.
Комунальники вже відреагували
Зранку 22 січня з'явилося відео, як на місці працюють робітники, які залатали дірку на мосту.
Водночас, в комунальній корпорації новинам "Сьогодні" сказали, що загальний стан мосту – міст потребує ремонту.
Міст Метро таки відремонтують
Восени 2021-го року новинам "Сьогодні" стало відомо, що у столиці готуються до реставрації мосту Метро. Його капітально не ремонтували з дня введення в експлуатацію ще в 1965 році. Роботи на мосту можуть почати в 2022-му.
В комунальній корпорації "Київавтодор" розповіли, що попередньо на мосту планують провести ремонт усіх його елементів і проїздів:
- Замінять систему водовідведення. Саме вода впливає на стан мостових конструкцій;
- розширять тротуари і облаштують велодоріжки;
- відремонтують прогони;
- повністю відремонтують всі опори;
- замінять всі деформаційні шви;
- замінять тротуарні блоки;
- відремонтують перила і бар'єрну огорожу;
- ремонту підлягають перехідні плити – з'єднання на краях мосту.
Оновлення мосту Метро виконуватимуть за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро. Завдяки ремонту строк експлуатації споруди буде продовжений на десятиліття.
Раніше ми писали:
- Коли на мосту Патона знімуть огорожі з пластику і що буде з радянськими зірками на його перилах.
- Також ми повідомляли про плани влади відремонтувати деформаційні шви на Південному мосту у Києві.