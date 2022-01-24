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Міст Метро у Києві розвалюється просто під ногами перехожих (відео)

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24 січня, 18:41
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Житель столиці ледь не провалився, коли біг по мосту на минулому тижні
На відео видно, як на мостовому тротуарі "гуляє" шмат плити.
На відео видно, як на мостовому тротуарі "гуляє" шмат плити. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві знову поскаржилися на міст, який розвалюється. Цього разу небезпека затаїлася на мосту Метро.

Про це повідомив місцевий житель адміністраторам Telegram-каналу Київ Оперативний.

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На опублікованому відео видно, як чоловік наступає на шмат плити, ризикуючи провалитися. Відео опублікували 21 січня.

"Пробігав учора через міст Метро, як з-під ніг буквально зникла земля. Шмат плити на мостовому тротуарі просто гуляє. Будьте обережні і вітання місцевій владі", – йдеться в підписі.

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Комунальники вже відреагували

Зранку 22 січня з'явилося відео, як на місці працюють робітники, які залатали дірку на мосту.

Водночас, в комунальній корпорації новинам "Сьогодні" сказали, що загальний стан мосту – міст потребує ремонту.

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Міст Метро таки відремонтують

Восени 2021-го року новинам "Сьогодні" стало відомо, що у столиці готуються до реставрації мосту Метро. Його капітально не ремонтували з дня введення в експлуатацію ще в 1965 році. Роботи на мосту можуть почати в 2022-му.

В комунальній корпорації "Київавтодор" розповіли, що попередньо на мосту планують провести ремонт усіх його елементів і проїздів:

  • Замінять систему водовідведення. Саме вода впливає на стан мостових конструкцій;
  • розширять тротуари і облаштують велодоріжки;
  • відремонтують прогони;
  • повністю відремонтують всі опори;
  • замінять всі деформаційні шви;
  • замінять тротуарні блоки;
  • відремонтують перила і бар'єрну огорожу;
  • ремонту підлягають перехідні плити – з'єднання на краях мосту.

Оновлення мосту Метро виконуватимуть за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро. Завдяки ремонту строк експлуатації споруди буде продовжений на десятиліття.

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