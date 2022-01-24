Міст Метро у Києві розвалюється просто під ногами перехожих (відео)

Житель столиці ледь не провалився, коли біг по мосту на минулому тижні

На відео видно, як на мостовому тротуарі "гуляє" шмат плити. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві знову поскаржилися на міст, який розвалюється. Цього разу небезпека затаїлася на мосту Метро.

Про це повідомив місцевий житель адміністраторам Telegram-каналу Київ Оперативний.

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На опублікованому відео видно, як чоловік наступає на шмат плити, ризикуючи провалитися. Відео опублікували 21 січня.

"Пробігав учора через міст Метро, як з-під ніг буквально зникла земля. Шмат плити на мостовому тротуарі просто гуляє. Будьте обережні і вітання місцевій владі", – йдеться в підписі.

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Комунальники вже відреагували

Зранку 22 січня з'явилося відео, як на місці працюють робітники, які залатали дірку на мосту.

Водночас, в комунальній корпорації новинам "Сьогодні" сказали, що загальний стан мосту – міст потребує ремонту.

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Міст Метро таки відремонтують

Восени 2021-го року новинам "Сьогодні" стало відомо, що у столиці готуються до реставрації мосту Метро. Його капітально не ремонтували з дня введення в експлуатацію ще в 1965 році. Роботи на мосту можуть почати в 2022-му.

В комунальній корпорації "Київавтодор" розповіли, що попередньо на мосту планують провести ремонт усіх його елементів і проїздів:

Замінять систему водовідведення. Саме вода впливає на стан мостових конструкцій;

розширять тротуари і облаштують велодоріжки;

відремонтують прогони;

повністю відремонтують всі опори;

замінять всі деформаційні шви;

замінять тротуарні блоки;

відремонтують перила і бар'єрну огорожу;

ремонту підлягають перехідні плити – з'єднання на краях мосту.

Оновлення мосту Метро виконуватимуть за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро. Завдяки ремонту строк експлуатації споруди буде продовжений на десятиліття.

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