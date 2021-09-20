Південний міст вільний. Але київським автомобілістам варто готуватися знову до заторів на переправі

На естакаді моста почнеться ремонт деформаційних швів

Зараз ремонтники працюють безпосередньо під естакадою моста / Фото: Колаж: Сьогодні

Ремонтники завершили ремонт асфальтового покриття на Південному мосту. Нині там можна вільно проїхати на автомобілі. Разом з робітниками з моста зникли і багатокілометрові корки на проспекті Бажана. Втім, як розповіли "Сьогодні" в "Київавтодорі", затори повернуться на Південний міст уже через тиждень.

"Ремонт на Південному мосту проходив на кількох ділянках. Нині завершили роботи із середнього ремонту на частині автомобільного проїзду через Дніпро з заміною гідроізоляції. Було виконано ремонт асфальтобетонного покриття, яке розбили вантажівки. Робітникам вдалося це зробити на тиждень раніше за заплановані терміни. Але паралельно триває ремонт деформаційних швів на естакаді Південного моста", – розповіли сайту "Сьогодні" в комунальній корпорації "Київавтодор".

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Там зазначають, що тепер робітники підрядної організації трудяться під естакадою Південного мосту.

"Їх нині не видно автомобілістам. Приблизно через тиждень вони вийдуть безпосередньо на естакаду моста і будуть ремонтувати деформаційні шви в районі від Видубичів до Південного моста. Роботи з ремонту деформаційних швів під естакадою почали ще в серпні. Коли почнуться роботи на проїжджій частині естакади, буде обмежено рух транспорту, оскільки деформаційні шви доведеться повністю розбирати. Про це ми заздалегідь попередимо автомобілістів", – додають у "Київавтодорі".

Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах Києва в робочі та вихідні дні в період з 7:00 до 20:00.

відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради.

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"З метою уникнення регулярних дорожніх або автомобільних заторів у денний час. Економія часу, здоров'я та коштів на пальне – мета цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується такими чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян містом на механічних транспортних засобах. Перед ремонтом основної дороги робиться зручний об'їзд, або роботи проводяться у нічний час доби", – пише автор.

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