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Південний міст вільний. Але київським автомобілістам варто готуватися знову до заторів на переправі

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 вересня, 12:55
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На естакаді моста почнеться ремонт деформаційних швів
Зараз ремонтники працюють безпосередньо під естакадою моста
Зараз ремонтники працюють безпосередньо під естакадою моста / Фото: Колаж: Сьогодні

Ремонтники завершили ремонт асфальтового покриття на Південному мосту. Нині там можна вільно проїхати на автомобілі. Разом з робітниками з моста зникли і багатокілометрові корки на проспекті Бажана. Втім, як розповіли "Сьогодні" в "Київавтодорі", затори повернуться на Південний міст уже через тиждень.

"Ремонт на Південному мосту проходив на кількох ділянках. Нині завершили роботи із середнього ремонту на частині автомобільного проїзду через Дніпро з заміною гідроізоляції. Було виконано ремонт асфальтобетонного покриття, яке розбили вантажівки. Робітникам вдалося це зробити на тиждень раніше за заплановані терміни. Але паралельно триває ремонт деформаційних швів на естакаді Південного моста", – розповіли сайту "Сьогодні" в комунальній корпорації "Київавтодор".

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Там зазначають, що тепер робітники підрядної організації трудяться під естакадою Південного мосту.

"Їх нині не видно автомобілістам. Приблизно через тиждень вони вийдуть безпосередньо на естакаду моста і будуть ремонтувати деформаційні шви в районі від Видубичів до Південного моста. Роботи з ремонту деформаційних швів під естакадою почали ще в серпні. Коли почнуться роботи на проїжджій частині естакади, буде обмежено рух транспорту, оскільки деформаційні шви доведеться повністю розбирати. Про це ми заздалегідь попередимо автомобілістів", – додають у "Київавтодорі".

Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах Києва в робочі та вихідні дні в період з 7:00 до 20:00.

відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради.

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"З метою уникнення регулярних дорожніх або автомобільних заторів у денний час. Економія часу, здоров'я та коштів на пальне – мета цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується такими чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян містом на механічних транспортних засобах. Перед ремонтом основної дороги робиться зручний об'їзд, або роботи проводяться у нічний час доби", – пише автор.

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