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Непомітні жителі: які бактерії живуть в київському метро (фото)

8 червня 2021 20:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вчені щороку проводять глобальний збір зразків по всьому світу

У столичній підземці шукали мікроорганізми. Фото: Інститут молекулярної біології і генетики / Facebook

У столичній підземці шукали мікроорганізми. Фото: Інститут молекулярної біології і генетики / Facebook

Вчені провели масштабне дослідження мікроорганізмів столичного метрополітену. Ця робота була проведена в рамках найбільшого в світі метагеномного дослідження міських мікробіом, що є в повітрі і на поверхнях, до яких торкаються люди.

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Про це повідомляє Інститут молекулярної біології і генетики в Facebook.

Щороку проводять глобальний збір зразків по всьому світу.

"Кожне місто має свій власний молекулярний відбиток, який його визначає, – говорить голова консорціуму Крістофер Мейсон, професор медицини у Weill Cornell (WCM), Нью-Йорк. – Якби ви дали мені своє взуття, я міг би приблизно з 90% точністю сказати, з якого ви міста".

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Такі висновки засновані на 4 728 зразках, також дозволили охарактеризувати регіональні маркери антимікробної стійкості. Завдяки дослідженню сформований перший в світі систематизований каталог міської екосистеми мікроорганізмів.

У київському метро також виявили дуже типового представника шкірної мікрофлори людини – сutibacterium acnes, що в нормі зазвичай спостерігається у здорових людей.

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"Ця бактерія входить до складу основних 31 видів, здайдених у всіх 60 містах, й ще раз свідчить про величезний вплив людини на міське середовище. Однак виявлено й види, які унікально характеризують київське метро, наприклад, Mycobacterium sp. VKM Ac-1817D – бактерія, вперше секвенована в 2015 році", – розповідає молодша наукова співробітниця ІМБГ Аліна Фролова з групи системної біології.

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Вона зазначає, що це непатогенна мікобактерія, що може здійснювати деструкцію природних стеринів з утворенням андростано, які є ключовими проміжними речовинами для синтезу фармацевтичних стероїдів.

Це не означає, що ця бактерія присутній у великих кількостях, або відразу її можуть використовувати з біофармацевтичної метою, однак пошук і виявлення нових бактерій з подібними властивостями володіють величезним потенціалом.

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Нагадаємо, проєкт розпочався в 2013 році, коли Крістофер Мейсон почав збір і аналіз зразків мікробів в метрополітені Нью-Йорка. Київ приєднався до проекту в 2017 році.

Раніше ми писали, як створювався величезний мурал на "Осокорках" в київському метро.

Нагадаємо, станцію Київського метрополітену на Виноградар обіцяють відкрити до кінця року.

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