Незаметные жители: какие бактерии живут в киевском метро (фото)

Ученые каждый год проводят глобальный сбор образцов по всему миру

В столичной подземке искали микроорганизмы. Фото: Институт молекулярной биологии и генетики/Facebook

Ученые провели масштабное исследование микроорганизмов столичного метрополитена. Эта работа была проведена в рамках крупнейшего в мире метагеномного исследования городских микробиом, что есть в воздухе и на поверхностях, к которым прикасаются люди.

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Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики в Facebook.

Каждый год проводят глобальный сбор образцов по всему миру.

"Каждый город имеет свой собственный молекулярный отпечаток, который его определяет", – говорит председатель консорциума Кристофер Мэйсон, профессор медицины в Weill Cornell (WCM), Нью-Йорк. – Если бы вы дали мне свою обувь, я мог бы примерно с 90% точностью сказать, с какого вы города".

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Такие выводы основаны на 4 728 образцах, также позволили охарактеризовать региональные маркеры антимикробной устойчивости. Благодаря исследованию сформирован первый в мире систематизированный каталог городской экосистемы микроорганизмов.

В киевском метро также обнаружили очень типичного представителя кожной микрофлоры человека – сutibacterium acnes, что в норме обычно наблюдается у здоровых людей.

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"Эта бактерия входит в состав основных 31 видов, найденных во всех 60 городах, и еще раз свидетельствует об огромном влиянии человека на городскую среду. Однако выявлено и виды, которые уникально характеризуют киевское метро. Например, Mycobacterium sp. VKM Ac-1817D – бактерия, впервые секвенирована в 2015 году", – рассказывает младшая научная сотрудница ИМБГ Алина Фролова из группы системной биологии.

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Она отмечает, что это непатогенная микобактерия, что может осуществлять деструкцию природных стеринов с образованием андростано, которые являются ключевыми промежуточными веществами для синтеза фармацевтических стероидов.

Это не значит, что эта бактерия присутствует в больших количествах, или сразу ее могут использовать с биофармацевтической целью, однако поиск и обнаружение новых бактерий с похожими свойствами обладают огромным потенциалом.

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Напомним, проект начался в 2013 году, когда Кристофер Мэйсон начал сбор и анализ образцов микробов в метрополитене Нью-Йорка. Киев присоединился к проекту в 2017 году.

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Напомним, станцию Киевского метрополитена на Виноградарь обещают открыть до конца года.