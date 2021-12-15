Новогодняя сказка! Под Офисом президента зажгли елку и иллюминацию (фото, видео)

Также меньшими зелеными деревцами украсили окна

В Киеве активно готовятся к Новому году. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве под Офисом президента установили праздничную елку и новогодние украшения. Также появилась карусель.

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ.

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Под Офисом президента настоящая сказка

В столице под Офисом президента оборудовали локацию для проведения новогодних празднований. Так, уже установили живую елку, украсили ее и зажгли. Также меньшими зелеными деревцами украсили окна.

Кроме того, под зданием появилась карусель. В прошлом году она была бесплатной во время зимних празднований.

Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ 1 /20

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Елку в Киеве зажгут не на Николая

Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция нарушена.

Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00 за день до праздника Святого Николая.

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