Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Що скаже Зеленський? 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Обманюють пенсіонерів? Хто наживається на оформленні карти киянина

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 листопада, 13:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
При оформленні картки працівники банку вимагають внести так званий "обов'язковий" платіж
Оформлення картки безкоштовне для всіх, але за обслуговування не платять лише пільговики.
Оформлення картки безкоштовне для всіх, але за обслуговування не платять лише пільговики. / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі столиці почали масово скаржитися на обман працівників Ощадбанку під час оформлення та перевипуску картки киянина.

На сайті Мінфіну з'явилося кілька однотипних скарг.

Реклама

Люди розповідають, що при заміні та оформленні карти їх змушують заплатити по 70 гривень за страховку або ж за "пластик". Однак потім виявляється, що ця виплата зовсім не обов'язкова.

"При оформленні картки киянина за пенсійним сказали, що потрібно обов'язково оформити страховку за 70 грн. Відмовитися не можна, нова постанова входить до пакету з оформлення карти киянина. Прийшовши додому, зателефонувала на гарячу лінію. Відповіли, що ця страховка лише добровільна. Прошу повернути мені гроші. Скажіть, чи є совість і сором у співробітників банку, обманювати пенсіонера?", – йдеться в одному з таких відгуків.

Внший користувач заявив про таку оплату при переоформленні карти.

Реклама

"Прочитав відгук про свавілля при переоформлені карти киянина і зрозумів, що не я один попав в таку ситуацію. При заміні карти з мене взяли 70 гривень і видали квитанцію. Хочу знати, чи законно це зроблено, чи це неправомірна дія працівників банку", – скаржиться ще один користувач.

Як це пояснюють в Ощадбанку

Працівники банку пояснюють, що перевипуск картки відбувається у двох випадках:

  • після закінчення терміну дії – безкоштовно,
  • через необхідність замінити картку достроково (через пошкодження, втрату, крадіжку тощо) – тарифікується, відповідно до умов обслуговування рахунку, проте оплата знімається з рахунку.

"Якщо 70 грн ви сплатили готівкою, можемо припустити, що було оформлено один з додаткових продуктів – наприклад, страхування. У випадку, якщо працівники не надали вам пояснень ситуації, будь ласка, напишіть нам в приватні повідомлення ваше ПІБ та номер телефону. Перевіримо випадок більш детально", – обіцяють в Ощадбанку.

Реклама

Скільки коштує оформлення карти киянина

Оформлення картки відбувається безкоштовно. Для пільгових категорій населення обслуговування картки також відбувається безкоштовно, з усіх інших за обслуговування картки стягується сума 120 гривень на рік. Перша оплата відбувається через рік після користування карткою.

Хто має право на пільги під час отримання

  • ветерани війни;
  • ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській ЧАЕС;
  • діти війни;
  • ветерани праці;
  • пенсіонери, особи з інвалідністю;
  • реабілітовані особи — пенсіонери;
  • жертви нацистських переслідувань;
  • ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;
  • багатодітні батьки;
  • непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю та отримують державну соціальну допомогу чи соціальну пенсію;
  • непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи або пенсіонерами, які досягли 80-річного віку та отримують компенсаційну виплату;
  • учасники антитерористичної операції.

Хто може отримати?

  • всі кияни, зареєстровані у столиці,
  • вимушені переселенці з зони АТО,
  • всі, хто працює в місті Києві відповідно до законодавства України,
  • учні та студенти всіх навчальних закладів міста, а також батьки (опікуни) дітей, які отримують повну загальну середню освіту в закладах освіти міста Києва.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Короновірус за тиждень

8 901

захворіло за тиждень в Києві

-2%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

26 листопада 1991. Відбулося перше засідання Конституційної комісії, яке відновило конституційний процес в Україні...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти