Окупанти відкрили вогонь біля лікарні "Охматдит" (відео)

Найманців не хвилює навіть життя дітей

Бої у Києві тривають/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві ворог продовжує стріляти. Бойовики відкрили вогонь біля хірургії новонароджених Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі ТСН.

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Бойовики стріляють

На кадрах видно, як в небі літають снаряди та чути постріли. Це ще один доказ безсердечності та підлості російських окупантів.

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Ситуація в Україні 26 лютого

Внаслідок війни Росії проти України за понад дві перші доби загинули 198 цивільних. Серед них троє дітей. Крім того, 1115 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини.

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".

Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

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У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають як автоматні черги, так і вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів, метро використовується як сховище.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").

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