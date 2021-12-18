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Останні приготування. Що відбувається на Софійській площі в Києві напередодні відкриття ялинки (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні Дар'я Цісарук Дар'я Цісарук Корреспондент
18 грудня, 16:12
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Ялинку засвітять сьогодні ввечері в присутності тисяч киян
Ввечері в Києві засвітять головну ялинку країни.
Ввечері в Києві засвітять головну ялинку країни. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві на Софійській площі тривають останні приготування до відкриття новорічної ялинки.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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За кілька годин до урочистостей, на локації тестують світло та збирають сцену. Там вже розвісили іграшки та прикраси.

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Софійська площа напередодні відкриття ялинки. Фото: "Сьогодні"

Засвічення ялинки вперше перенесли

Традиційно головну ялинку у Києві засвічували 19 грудня на день Святого Миколая. Вперше за 8 років цю традицію порушено.

Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни на Софійській площі засвітять 18 грудня о 17:00 за день до свята Миколая.

"Ми не знаємо причин перенесення дати. Робимо все, щоб новорічне містечко було готове до 18 грудня. Святкове засвічення ялинки відбудеться цього дня, тоді ж відкриється все новорічне містечко на Софійській площі", – повідомили нам організатори.

Ялинку вже прикрасили

Кореспондент "Сьогодні" спостерігав, як прикрашають головне новорічне дерево країни. Цього року там мають прикріпити на гілках 20 тисяч "золотих" та червоних іграшок.

Також на головну ялинку країни підняли її головну прикрасу – різдвяну зірку.

Нинішня тематика свята – народження Ісуса. На Софійській площі буде встановлено ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого сімейства.

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