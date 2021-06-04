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Визнаю свою помилку: лихач-скутерист несподівано здався і покаявся. Ексклюзивне відео

4 червня, 16:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Порушником виявився молодик, який довгий час після НП боявся виходити на вулицю

Нещодавно вдалося затримати скутериста-лихача, який в березні цього року спритно втік від поліцейських на Березняках. Сайту "Сьогодні" Патрульна поліція Києва надала відео з визнанням водія в порушенні ПДР.

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"Місяць вдома був, усвідомлював те, що зробив. Визнаю свою помилку", – каже він в ролику.

Що було

Раніше Мережу підірвало відео гонитви поліцейських за скутеристом, який працював постачальником їжі на Березняках. Він примудрився кілька разів порушити ПДР, маневруючи по Дніпровській набережній.

До речі, "підрізали" його і співробітники патрульної поліції, намагаючись зупинити.

Чим закінчилася гонитва поліцейських

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Поліцейським так і не вдалося зупинити скутериста. Тоді водій скутера втік від копів.

"На цьому транспортному засобі був відсутній номерний знак, і водій не зупинявся на вимогу поліцейських", – розповіли тоді "Сьогодні" в патрульній поліції Києва.

Тобто водій транспортного засобу тоді залишився безкарним.

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Блогер Марія Семенова зібралася їхати з України. Фото: instagram.com/ttiisshhiinnaa/

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Сам зізнався

Порушника довго розшукували і тільки 7 травня його вдалося затримати. Точніше, він сам зізнався в скоєному, коли його зупинили патрульні на вулиці Раїси Окіпної в Дніпровському районі.

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Водієм виявився хлопець 1998 року народження. Після гонитви і резонансу, він боявся навіть виходити на вулицю і ховався вдома.

Однак, з 23-річним порушником провели профілактичну бесіду і відпустили. Його транспортний засіб забрав евакуатор.

Раніше ми писали, що в Києві співробітник СТО вирішив поганяти на авто клієнта і розбив чужий "Лексус". Недобросовісному працівникові може загрожувати до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше в страшному ДТП в центрі Києва загинула 18-річна дівчина.

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