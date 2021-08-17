Скандальну інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні розбирають – пряма трансляція

У поліції повідомили, що зараз на місці інциденту працюють слідчі

На Майдані демонтують інсталяцію. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві стався сьогодні скандал через радянську інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні. Зараз її розбирають.

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Сайт "Сьогодні" веде пряму трансляцію з місця подій.

Що сталося раніше

В Києві встановили декорації в радянському стилі для святкової постановки. Інсталяція перебувала посеред меморіалу Небесної сотні, де розташовані портрети загиблих героїв Майдану.

Представники "Нацкорпуса" спробували повалити декорації, які перекривали меморіал.

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Пізніше поліція провела жорстке затримання кількох членів "Нацкорпуса", які брали участь в демонтажі.

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