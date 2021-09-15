В "Київавтодор" і "Київавтошляхміст" прийшли з обшуками: що шукали (фото)

Сьогодні шукали докази крадіжки бюджетних коштів в комунальних підприємствах

Під час обшуків виявили підтверджуючі документи / Фото: Колаж: Сьогодні

У корпорації "Київавтодор", у КП "Київавтошляхміст" та в 10 районних КП ШЕУ Києва проводять обшуки. Співробітники прокуратури шукають докази розтрати держбюджету на місці.

Про це повідомляє Прокуратура Києва.

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"Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України", – пишуть в повідомленні.

Прокуратура проводить обшуки в комунальних підприємствах / Фото: Генеральная прокуратура Украины

Списання палива і незаконне працевлаштування

В ході обшуків вилучаються документи, що стосуються закупівель, які відбувалися за рахунок коштів міського бюджету, а також відомостей про витрати комунальних підприємств:

придбання та встановлення обмежувальних антипарковочних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам і були закуплені в один період часу з різницею у вартості більш ніж 700 грн за одиницю, незважаючи на ідентичність цих виробів;

завищення комунальними підприємствами обсягів витрат матеріальних цінностей (солей, піско-соляної суміші, паливно-мастильних матеріалів);

списання палива на транспортні засоби, які фактично не використовувалися;

використання комунального автотранспорту в особистих цілях і надання його в користування третім особам з метою одержання неправомірної вигоди;

незаконне працевлаштування та здійснення виплат заробітної плати працівникам, які фактично не працювали, а також за іншими фактами привласнення.

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Слідчі в пошуках доказів розтрати / Фото: Генеральная прокуратура Украины

Слідчі дії тривають.

Корупція в структурах КМДА

У серпні пройшла серія обшуків в різних департаментах КМДА і комунальних підприємствах Києва.

18 серпня пройшли обшуки в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації (КМДА), співробітники якого підозрюються в нецільовому використання бюджетних коштів на більш ніж 1 млн грн.

в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації (КМДА), співробітники якого підозрюються в нецільовому використання бюджетних коштів на більш ніж 1 млн грн. 17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему крадіжки коштів при проведенні робіт з капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року це підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.

17 серпня пройшли обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі міста Києва.

17 серпня обшуки пройшли в КП "Київкомунсервіс" і його підрядних підприємствах. Згідно з матеріалами слідства, посадові особи КМДА і КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які в реальності не надавалися.

16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються в розкрадання 7 млн грн на придбання товарів і виконанні робіт з капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.

8 липня в головному офісі ЗАТ "АК "Київводоканал" співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

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Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідоцтво політичного тиску на нього і на столичну владу.