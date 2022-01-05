У Києві активісти намагалися завадити вирубці дерев на Черепановій горі (відео)

У центрі Києва, де на південно-західному схилі Черепанової гори масово зрубують дерева, почали діяти активісти. Вони проти вирубки дерев та забудови.
Про це йдеться в Telegram-каналі "Основа майбутнього".
Деталі
У центрі столиці повалили дерева на південно-західному схилі Черепанової гори. Територію зачистили ніби для нових будівель. Відомо, що вдалося зрізати вже близько сотні дерев, а також поставити паркан.
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На місці побували активісти
На місце вирубки приїхали активісти, які намагалися завадити роботі. У результаті паркан був повалений, особи, які займалися вирубкою, повтікали. Крім цього, активісти написали заяву до поліції.
"Звертаємо увагу на незаконне будівництво київської влади та прокуратури", — йдеться в повідомленні активістів.
Як відреагували в Мережі?
Користувачі соціальних мереж відреагували на вирубку дерев учора. Люди цікавились, чи було на місце інциденту викликано правоохоронців. Вважають, що територію зачищають для нових будівель. Людей обурили такі дії.
- Де це відбувається? Поліцію викликали?
- Знаю, що ділянка у приватній власності, а значить, фактично що хоче, те й робить. На жаль. Припускаю, що буде черговий БЦ, а можливо, і готель.
- Київ був найзеленішою столицею світу, а нині одні забудови, ТРЦ, заправки, стоянки та бруд.
- Хто не знає, вся територія за Олімпійським, зелена зона, забудовуватиметься впритул під капонір, це перші "дзвіночки" готують навесні.
- Житловий будинок буде. Будує Лота МНВ, і земля їхня давно.
- Був Київ зелений, став бетонний!
- Відкритий бандитизм серед білого дня. Вимагайте документи та дозволи. Немає документів – викликайте поліцію.