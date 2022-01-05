У Києві активісти намагалися завадити вирубці дерев на Черепановій горі (відео)

На місці вирубки дерев хочуть розпочати нове будівництво

Активісти написали заяву до поліції/Фото: Кирило Степанець, колаж: "Сьогодні"

У центрі Києва, де на південно-західному схилі Черепанової гори масово зрубують дерева, почали діяти активісти. Вони проти вирубки дерев та забудови.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Основа майбутнього".

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Деталі

У центрі столиці повалили дерева на південно-західному схилі Черепанової гори. Територію зачистили ніби для нових будівель. Відомо, що вдалося зрізати вже близько сотні дерев, а також поставити паркан.

На місці побували активісти

На місце вирубки приїхали активісти, які намагалися завадити роботі. У результаті паркан був повалений, особи, які займалися вирубкою, повтікали. Крім цього, активісти написали заяву до поліції.

"Звертаємо увагу на незаконне будівництво київської влади та прокуратури", — йдеться в повідомленні активістів.

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Як відреагували в Мережі?

Користувачі соціальних мереж відреагували на вирубку дерев учора. Люди цікавились, чи було на місце інциденту викликано правоохоронців. Вважають, що територію зачищають для нових будівель. Людей обурили такі дії.

Де це відбувається? Поліцію викликали?

Знаю, що ділянка у приватній власності, а значить, фактично що хоче, те й робить. На жаль. Припускаю, що буде черговий БЦ, а можливо, і готель.

Київ був найзеленішою столицею світу, а нині одні забудови, ТРЦ, заправки, стоянки та бруд.

Хто не знає, вся територія за Олімпійським, зелена зона, забудовуватиметься впритул під капонір, це перші "дзвіночки" готують навесні.

Житловий будинок буде. Будує Лота МНВ, і земля їхня давно.

Був Київ зелений, став бетонний!

Відкритий бандитизм серед білого дня. Вимагайте документи та дозволи. Немає документів – викликайте поліцію.

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