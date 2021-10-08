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У Києві на Поштовій площі відкрили Алею поштових марок (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
8 жовтня, 15:19
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У всьому світі поштова марка – це не тільки знак поштової оплати, а й потужний засіб популяризації національного надбання
Навколо фонтана тепер можна побачити унікальні марки
Навколо фонтана тепер можна побачити унікальні марки / Фото: Колаж: Сьогодні

До Всесвітнього дня пошти на Поштовій площі відкрили унікальний культурно-пізнавальний об'єкт – Алею поштових марок. Всього там з'явилося 30 марок.

Про це повідомляє КМДА.

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Місце розміщення Алеї досить символічне – навколо фонтану на Поштовій площі, неподалік від першої Поштовій станції, яка є пам'ятником архітектури.

На марці зображена Леся Українка
На марці зображена Леся Українка / Фото: КГГА

"Тут розмістили 30 марок загальнонаціональної та київської тематики, які зібрали найвищі світові нагороди філателії та прославили нашу державу далеко за її межами. Цей набір створили спеціально до 30-річчя незалежності України", – розповів заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

На марці зображено кобзу – музичний інструмент
На марці зображено кобзу – музичний інструмент / Фото: КГГА

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У всьому світі поштова марка – це не тільки знак поштової оплати, а й потужний засіб популяризації національного надбання: світочів вітчизняної культури, науки, мистецтва, полотен талановитих художників, споруд відомих архітекторів, подій світового значення, геніальних відкриттів.

Пройшло урочисте відкриття на Поштовій площі
Пройшло урочисте відкриття на Поштовій площі / Фото: КГГА

Поштова площа

Поштова площа – площа в Подільському районі Києва, місцевість Поділ. Розташована між Володимирським і Боричевим спусками, вулицями Петра Сагайдачного, Набережно-Хрещатицькій і Набережним шосе.

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Одна з найстаріших площ Києва. Археологічні дослідження виявили, що торгові поселення були тут ще в IV столітті нашої ери. За часів Київської Русі, ймовірно, на ній розташовувалося одне з 8-ми київських торжищ, що згадуються в літописах.

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Під сучасною назвою відома з 1-ї половини XVIII століття (хоча поштова станція на Поштовій площі була побудована в 1846 році). У XIX столітті паралельно існувало також інша назва – площа Різдва, від розташованої на ній церкви Різдва Христового (побудована в 1810-1814, знищена в 30-і роки XX століття).

В середині 70-х років XX століття площа була кардинально перепланована, розширена (зокрема, вона поглинула нижню частину Боричевого узвозу) і зміщена на північ.

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