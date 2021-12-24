Називає себе консулом. У Києві не можуть упіймати "героя парковки"

У Мережі опублікували фотографії водія та його автомобіля

У столиці чоловік порушує ПДР та їздить тротуаром / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на проспекті Перемоги регулярно помічають чоловіка, який нахабно паркується на тротуарі. І виправдовує себе тим, що має статус почесного консула.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram .

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Небайдужий городянин, який щодня стикається з порушником, оприлюднив у Мережі фото водія та машини.

"Кілька разів він їхав прямо на мене з дочкою – ми там щодня ходимо до школи. Робив йому зауваження, перший раз отримав по шапці, і він поїхав. Викликав поліцію, а сам, звичайно, пішов до школи, потім на роботу. Через дві години поліція приїхала, машину бачить, але нічого не може вдіяти, бо немає водія", – написав киянин.

За словами чоловіка, водій на зауваження відповів, що нібито є почесним консулом. Проте побачивши, що його знімають на телефон, поїхав.

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Три платні зони паркування у столиці

Кияни можуть паркуватися безкоштовно усюди, де це дозволено правилами дорожнього руху. У випадку, якщо є паркувальна розмітка та відповідні знаки, паркування оплачується згідно з тарифами однієї з трьох зон:

І зона охоплює центр Києва, частину території у районі "Караваєвих дач" та радіоринку, а також частину території в межах Деміївської площі. Вартість паркування у ньому становить 35 грн/год.;

ІІ зона охоплює райони навколо історичного центру, територій вздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів, а також Сирець, частину Голосіїва, Гідропарку, Деміївки та Лівобережний діловий центр. "Острова" II зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині III зони – біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово". Вартість паркування у ІІ зоні – 25 грн/год.;

ІІІ зона охоплює спальні райони міста, і вартість паркування залишається незмінною з 2011 року – 5 грн/година.

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