У Києві знову колапс: громадський транспорт затримується, а на дорогах затори (мапа)

Рух утруднений на кількох вулицях столиці

Громадський транспорт затримується через технічні причини, а також через ДТП / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 2 лютого, у Києві знову стався збій у роботі громадського транспорту, а також утворилися заторина дорогах столиці.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про те, яка ситуація на дорогах Києва.

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Що з транспортом

У місті затримується рух трамваїв №11,12,16,18,19 на вул. Кирилівська/вул. Оболонська у напрямку Контрактової площі.

Про це повідомляє Київпастранс.

Затримки сталися через технічні причини.

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"На місце вже направили відповідальну службу підприємства", – додали в "Київпастрансі".

Також затримується рух тролейбусів №16, 23 та автобусів №14, 90 по вул. Стеценка, 15/ пл. Марченка у напрямку Майдану Незалежності. Усі через ДТП. На місце вже викликали поліцію.

Що з заторами

На лівому березі столиці невеликий затор утворився на вулиці Ентузіастів, а також на вулиці Івана Миколайчука. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.

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Пробки у столиці / Фото: Google Maps

На правому березі Києва рух утруднений Великою Окружною, а також на бульварі Тараса Шевченка. Також невеликі затори утворилися біля метро "Нивки" та "Берестейська".

Пробки у столиці / Фото: Google Maps

Коли подорожчає проїзд у транспорті Києва

Кияни активно обговорюють можливе подорожчання проїзду у міському транспорті столиці. Інтерес до теми виник після того, як у мерії озвучили собівартість разової поїздки – 22 грн, та це лише розрахунки.

Реально проїзд у транспорті Києва може подорожчати для мешканців столиці до 12 грн, якщо у них є "Картка киянина", а приїжджим доведеться заплатити 20 грн.

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