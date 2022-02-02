У Києві знову колапс: громадський транспорт затримується, а на дорогах затори (мапа)

Сьогодні, 2 лютого, у Києві знову стався збій у роботі громадського транспорту, а також утворилися заторина дорогах столиці.
Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про те, яка ситуація на дорогах Києва.
Що з транспортом
У місті затримується рух трамваїв №11,12,16,18,19 на вул. Кирилівська/вул. Оболонська у напрямку Контрактової площі.
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Про це повідомляє Київпастранс.
Затримки сталися через технічні причини.
"На місце вже направили відповідальну службу підприємства", – додали в "Київпастрансі".
Також затримується рух тролейбусів №16, 23 та автобусів №14, 90 по вул. Стеценка, 15/ пл. Марченка у напрямку Майдану Незалежності. Усі через ДТП. На місце вже викликали поліцію.
Що з заторами
На лівому березі столиці невеликий затор утворився на вулиці Ентузіастів, а також на вулиці Івана Миколайчука. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.
На правому березі Києва рух утруднений Великою Окружною, а також на бульварі Тараса Шевченка. Також невеликі затори утворилися біля метро "Нивки" та "Берестейська".
Коли подорожчає проїзд у транспорті Києва
Кияни активно обговорюють можливе подорожчання проїзду у міському транспорті столиці. Інтерес до теми виник після того, як у мерії озвучили собівартість разової поїздки – 22 грн, та це лише розрахунки.
Реально проїзд у транспорті Києва може подорожчати для мешканців столиці до 12 грн, якщо у них є "Картка киянина", а приїжджим доведеться заплатити 20 грн.
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