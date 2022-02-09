У Києві встановлять систему оповіщення за 11 млн грн: що в ній особливого

Минулого року міські фахівці розробили концепт та проєкт нової системи

У столиці куплять дорогу систему оповіщення. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з бюджету виділили 11 мільйонів гривень на оновлення системи оповіщення містян у разі надзвичайної ситуації. Влада столиці взяла за зразок аналоги країн Європи та США.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Деталі

Як стало відомо, тепер Київ перейде від аналогової моделі оповіщення до цифрової, що є більш актуальним з погляду вимог часу та технологій.

Минулого року міські фахівці розробили концепт та проєкт нової системи. Зокрема, запроєктовано нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає. За зразок було взято системи, що працюють у містах Польщі, Нідерландів, Німеччини та США.

Пантелеєв зазначив: в умовах ризику подальшої зовнішньої агресії та небезпеки зовнішнього конфлікту влада змушена діяти рішуче для захисту Києва та його жителів. Насамперед йдеться про те, щоб усі ланки цивільного захисту міста працювали швидко:

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"Система оповіщення – гарантія чіткої координації дій у разі надзвичайної події, враховуючи масштаби та причини. На жаль, деякі елементи системи оповіщення, незважаючи на їхній робочий стан, не модернізувалися десятки років", – наголосив він.

Нова система оповіщення матиме ширший перелік каналів комунікації, можливість диференційованих сигналів для різних територій та груп населення залежно від загрози.

Крім того, нині оновлюють інструкції для різних груп та категорій щодо порядку дій у разі надзвичайної ситуації та інструкції для населення: на які канали комунікації звертати увагу та що робити після сигналу тривоги.

Буде оновлено інструкції для різних типів закладів та установ, враховуючи специфіку, – медичних закладів, шкіл та дитячих садків, закладів соціального захисту тощо.

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На випадок надзвичайної ситуації: де в Києві бомбосховища

У Києві активно перевіряють бомбосховища та проводять навчання тероборони на тлі напруженої ситуації на кордонах України. Сайт "Сьогодні" вирішив нагадати киянам адреси укриттів.

У 2019 році Київська міська державна адміністрація оновила мапу, де вказала всі укриття у підземному просторі. Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.

Він містить:

укриття цивільного захисту;

підземний простір метрополітену;

підвальні приміщення житлових будинків;

підземні паркінги;

інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

У разі потреби керівники організацій та власники зазначених споруд забезпечать вільний доступ для укриття.

Повідомлення про надзвичайну ситуацію

Головний спосіб оповіщення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій – це передача повідомлення за допомогою мережі провідного мовлення (через квартирні та зовнішні гучномовці), а також місцевих радіомовних станцій та телебачення, пересувних автомобілів, оснащених гучномовцями.

Для привернення уваги населення в екстремальних випадках перед передачею інформації вмикатимуть сирени та інші сигнальні засоби.

Кількість укриттів у столиці

3687 цокольних та підвальних приміщень;

409 підземних паркінгів;

272 підземні переходи;

47 підземних приміщень метрополітену;

514 сховищ.

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