В Киеве установят систему оповещения за 11 млн грн: что в ней особенного

В прошлом году городские специалисты разработали концепт и проект новой системы

В столице купят дорогую систему оповещения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве из бюджета выделили 11 миллионов гривен на обновление системы оповещения горожан в случае чрезвычайной ситуации. Власти столицы взяли за образец аналоги стран Европы и США.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

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Как стало известно, теперь Киев перейдет от аналоговой модели оповещения к цифровой, что более актуально с точки зрения требований времени и технологий.

В прошлом году городские специалисты разработали концепт и проект новой системы. Так, запроектирована новая система оповещения, аналогов которой в Украине нет. За образец были взяты системы, работающие в городах Польши, Нидерландов, Германии и США.

Пантелеев отметил: в условиях риска дальнейшей внешней агрессии и опасности внешнего конфликта власти вынуждены действовать решительно для защиты Киева и его жителей. В первую очередь речь идет о том, чтобы все звенья гражданской защиты города работали быстро:

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"Система оповещения – гарантия четкой координации действий в случае чрезвычайного происшествия с учетом масштаба и причины. К сожалению, некоторые элементы системы оповещения, несмотря на их рабочее состояние, не модернизировались десятки лет", – подчеркнул он.

Так, новая система оповещения будет включать более широкий перечень каналов коммуникации, возможность дифференцированных сигналов для разных территорий и групп населения в зависимости от угрозы.

Кроме того, сейчас обновляются инструкции для разных групп и категорий о порядке действий в случае чрезвычайной ситуации и инструкции для населения: на какие каналы коммуникации обращать внимание и какие действия совершать после сигнала тревоги.

Будут обновлены инструкции для различных типов заведений и учреждений, учитывая специфику, – медицинских заведений, школ и детских садов, заведений социальной защиты и т. д.

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На случай ЧС: где в Киеве бомбоубежища

В Киеве активно проверяют бомбоубежища и проводят учения теробороны на фоне напряженной ситуации на границах Украины. Сайт "Сегодня" решил напомнить киевлянам адреса укрытий.

В 2019 году Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указала все укрытия в подземном пространстве. Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Он включает:

убежища гражданской защиты;

подземное пространство метрополитена;

подвальные помещения жилых домов;

подземные паркинги;

другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

При необходимости руководители организаций и владельцы упомянутых сооружений обеспечат свободный доступ для укрытия.

Уведомление о ЧС

Главный способ оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций – это передача сообщения с помощью сети проводного вещания (через квартирные и внешние громкоговорители), а также местных радиовещательных станций и телевидения, передвижных автомобилей, оснащенных громкоговорителями.

Для привлечения внимания населения в экстремальных случаях перед передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства.

Количество укрытий в столице

3687 цокольных и подвальных помещений;

409 подземных паркингов;

272 подземных перехода;

47 подземных помещений метрополитена;

514 убежищ.

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