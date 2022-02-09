Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве установят систему оповещения за 11 млн грн: что в ней особенного

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 февраля, 11:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В прошлом году городские специалисты разработали концепт и проект новой системы
В столице купят дорогую систему оповещения. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице купят дорогую систему оповещения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве из бюджета выделили 11 миллионов гривен на обновление системы оповещения горожан в случае чрезвычайной ситуации. Власти столицы взяли за образец аналоги стран Европы и США.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Реклама

Подробности

Как стало известно, теперь Киев перейдет от аналоговой модели оповещения к цифровой, что более актуально с точки зрения требований времени и технологий.

В прошлом году городские специалисты разработали концепт и проект новой системы. Так, запроектирована новая система оповещения, аналогов которой в Украине нет. За образец были взяты системы, работающие в городах Польши, Нидерландов, Германии и США.

Пантелеев отметил: в условиях риска дальнейшей внешней агрессии и опасности внешнего конфликта власти вынуждены действовать решительно для защиты Киева и его жителей. В первую очередь речь идет о том, чтобы все звенья гражданской защиты города работали быстро:

Реклама

"Система оповещения – гарантия четкой координации действий в случае чрезвычайного происшествия с учетом масштаба и причины. К сожалению, некоторые элементы системы оповещения, несмотря на их рабочее состояние, не модернизировались десятки лет", – подчеркнул он.

Так, новая система оповещения будет включать более широкий перечень каналов коммуникации, возможность дифференцированных сигналов для разных территорий и групп населения в зависимости от угрозы.

Кроме того, сейчас обновляются инструкции для разных групп и категорий о порядке действий в случае чрезвычайной ситуации и инструкции для населения: на какие каналы коммуникации обращать внимание и какие действия совершать после сигнала тревоги.

Будут обновлены инструкции для различных типов заведений и учреждений, учитывая специфику, – медицинских заведений, школ и детских садов, заведений социальной защиты и т. д.

Реклама

На случай ЧС: где в Киеве бомбоубежища

В Киеве активно проверяют бомбоубежища и проводят учения теробороны на фоне напряженной ситуации на границах Украины. Сайт "Сегодня" решил напомнить киевлянам адреса укрытий.

В 2019 году Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указала все укрытия в подземном пространстве. Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Он включает:

  • убежища гражданской защиты;
  • подземное пространство метрополитена;
  • подвальные помещения жилых домов;
  • подземные паркинги;
  • другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

При необходимости руководители организаций и владельцы упомянутых сооружений обеспечат свободный доступ для укрытия.

Уведомление о ЧС

Главный способ оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций – это передача сообщения с помощью сети проводного вещания (через квартирные и внешние громкоговорители), а также местных радиовещательных станций и телевидения, передвижных автомобилей, оснащенных громкоговорителями.

Для привлечения внимания населения в экстремальных случаях перед передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства.

Количество укрытий в столице

  • 3687 цокольных и подвальных помещений;
  • 409 подземных паркингов;
  • 272 подземных перехода;
  • 47 подземных помещений метрополитена;
  • 514 убежищ.

Угроза вторжения РФ в Украину

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Судебный процесс подходит к финалу: сядет ли "подрывник" Кабмина Прохнич Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве подорожают обеды в школах? Мы узнали, чего ждать в районах города Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве избили советника генпрокурора – детали Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

19 589

заболело за неделю в Киeвe

+42%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.96

Российский рубль (₽)

0.3718

Евро (€)

31.93

Doodle Сегодня
9 февраля. Дуайт Дэвис. 122 года назад будущий военный министр США, а тогда - простой американский студент Гарвардского университета с компанией двоих друзей основал крупнейший теннисный турнир…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.96

Российский рубль (₽)

0.3718

Евро (€)

31.93

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять