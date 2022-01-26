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Виші переходять на "дистанційку" і новий спалах COVID-19: яка ситуація у Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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26 січня, 11:07
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У столиці підтверджено 356 732 випадки коронавірусної інфекції
Столиця за крок від локдауну
Столиця за крок від локдауну / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок 26 січня у Києві зафіксовано 1919 нових випадків коронавірусу за добу. Це майже на 330 випадків більше, ніж на добу раніше. Школярів та студентів відправляють на дистанційне навчання. Читайте докладніше у матеріалі "Сьогодні".

Про це свідчать дані МОЗ.

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Статистика з початку епідемії

З початку епідемії у Києві:

  • одужали – 331 899 осіб (702 за добу);
  • померли – 8460 осіб (13 за добу).

У Київській області зафіксовано 194 270 випадків COVID-19 (872 нові випадки за добу).

Чи підуть школи та виші у Києві на "дистанційку"

Зростання захворюваності в Україні вносить нові корективи в роботу вишів та шкіл. Наприклад, у деяких вишах нам розповіли, що переходять на дистанційне навчання. Як виявилося, таке розпорядження в навчальних закладах узгодили якраз до Дня студента.

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"Наказ по університету з 25 січня. До цього було змішане навчання: частина студентів, наприклад, першокурсники, приходили на заняття, частина – навчалися онлайн", – розповіли викладачі київського університету ім. Бориса Грінченка.

Ситуація у школах дещо інша. У більшості регіонів вони працюють та діти відвідують заняття. На "дистанційку" пішли класи, де у школярів виявили COVID-19.

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