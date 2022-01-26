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Вузы переходят на "дистанционку" и новая вспышка COVID-19: какая ситуация в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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26 января, 11:07
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В столице подтверждено 356 732 случая коронавирусной инфекции
Столица в шаге от локдауна
Столица в шаге от локдауна / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 26 января в Киеве зафиксировано 1 919 новых случаев коронавируса за сутки. Это почти на 330 случаев больше, чем сутками ранее. Школьников и студентов отправляют на дистанционное обучение. Читайте подробнее в материале "Сегодня".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Статистика с начала эпидемии

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели – 331 899 человек (702 за сутки);
  • умерли – 8 460 человек (13 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 194 270 случаев COVID-19 (872 новых случая за сутки).

Уйдут ли школы и вузы в Киеве на "дистанционку"

Рост заболеваемости в Украине вносит новые коррективы в работу вузов и школ. Например, в некоторых ВУЗах нам рассказали, что переходят на дистанционное обучение. Как оказалось, такое распоряжение в учебных заведениях согласовали в аккурат ко Дню студента.

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"Приказ по университету с 25 января. До этого было смешанное обучение: часть студентов, например, первокурсники, приходили на занятия, часть – учились онлайн", – рассказали нам преподаватели киевского университета им. Бориса Гринченко.

Ситуация в школах несколько иная. В большинстве регионов они работают и дети посещают занятия. На "дистанционку" ушли те классы, где у школьников выявили COVID-19.

Ранее мы писали:

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