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Чи чекати в Києві чи снігу по пояс? Комунальники дали відповідь

8 лютого, 22:36

Олександр Марущак , Ігор Тимофєєв

До ранку суботи в Києві може випасти до 103 сантиметри снігу

У зв'язку з потужним снігопадом, який обрушився на Київ, вулиці столиці розчищають сніг 450 одиниць спецтехніки і понад 60 бригад ручного прибирання тротуарів. Комунальні служби готуються до затяжних снігопадів, які можуть тривати до суботи, 13 лютого.

"У Києві дуже буде мести і цієї ночі (в ніч на 9 лютого. – Ред), очікуємо опадів на рівні 15-20 сантиметрів. Ми регулярно стежимо за метеозведеннями і сподіваємося, що в середу мороз знизиться до -2-3 °С, і наші реагенти будуть більш ефективними (реагенти працюють за температурі вище -11 °С. Також сподіваємося, що київські автомобілісти зрозуміють всю серйозність ситуації і пересядуть на метро", – кажуть у комунальній корпорації "Київавтодор".

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До речі, за даними деяких європейських сайтів погоди, на ранок суботи в Києві може випасти до 103 сантиметрів снігу. В "Київавтодорі" кажуть, що таке цілком можливо. Вони готують техніку, щоб у посиленому режимі прибирати вулиці і магістралі столиці.

Коли снігопад закінчиться, в роботу запустять снігоплавильні машини. Поки сніг не вивозять з вулиць, а лише скидають на узбіччя.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що комунальники вп'яте за добу чистять Київ від снігу: чому немає ефекту?

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Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "ДТП, робота комунальників і прогноз на сніг по пояс: яка ситуація на дорогах Києва (фото і відео)".

Відео: Сьогодні

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Джерело: Сьогодні

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