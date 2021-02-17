Брудне повітря в Києві – як сніг і мороз впливають на дані екологів

У столиці на цьому тижні було зафіксовано рекордно високий рівень забруднення повітря. Так, 15 лютого Київ знаходився на 6-му місці в світовому рейтингу найбрудніших міст. Рівень забруднення повітря в місті описувався як небезпечний для здоров'я.

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А 16 лютого ввечері Київ опинився на 8-му місці – за даними iQAIR. Це міжнародний сайт з даними щодо забруднення атмосферного повітря, вимірювання проводяться приблизно в 1000 міст світу. Потрапити на 6-те або 8-ме місце – дуже тривожний сигнал. Але може бути тут помилка вимірів?

16 лютого індекс якості повітря в Києві перебував на рівні 169 одиниць при нормі 50. Основним забруднювачем повітря є тверді мікрочастинки пилу і дрібні краплі рідини. Їх вміст досягав 88,7 мікрограмів на кубічний метр.

Як вимірюють якість повітря в Києві?

У КМДА запевнили: особливих проблем з повітрям у столиці немає. За даними управління екології та природних ресурсів КМДА, вчора муніципальні датчики не зафіксували критичного забруднення повітря в столиці.

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У КМДА пояснюють, що iQAIR – це датчики громадського моніторингу атмосферного повітря. Коментувати те, що вони показують, управління екології та природних ресурсів КМДА не може, оскільки ці датчики встановлені громадськістю та незрозуміло, хто саме встановив ці датчики і за якою сертифікацією.

"Ми спираємося і користуємося даними наших датчиків моніторингу стану повітря або даними обсерваторії імені Срезневського", – відзначають в управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

Раз на тиждень

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського проводить заміри на 15 стаціонарних постах обсерваторії. Наприклад, з 2 по 8 лютого цього року було відібрано і проаналізовано 1530 проб повітря.

"Загалом, у порівнянні з попереднім тижнем рівень забруднення повітря в Києві діоксидом азоту дещо підвищився, формальдегідом – знизився, іншими домішками – майже не змінився. За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не будуть сприяти накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери", – повідомляється на сайті обсерваторії імені Срезневського.

Впливає вологість

В управлінні екології та природних ресурсів КМДА відзначають, що з датчиками громадського моніторингу є проблема.

"Коли у Києві сніг або волога погода, то оптичні прилади цих датчиків вимірюють вологу погоду, як частинки пилу. І коли в столиці висока вологість, ці датчики показують неймовірно високий індекс забруднення повітря, оскільки він у них базується тільки на твердих частинках пилу – pm10 і pm2.5. А наша система моніторингу якості повітря, яка працює в Києві, – вимірює його із 13 складових: формальдегід, вуглекислий газ. І дає середній показник", – зазначають в управлінні.

Під контролем

Там додають, що в місті буває задимлення і утворюється температурна інверсія (в народі її називають "серпанком"), тумани. Але зараз подібних природних явищ у столиці немає. На вулиці стоять морози, а сніг, як і будь-які опади, сприяє очищенню повітря. Тому забруднення повітря в Києві навряд чи спостерігалося.

"Ми співпрацюємо з багатьма незалежними експертами і чат-ботами, громадськими організаціями. Більшість з них, використовуючи pm10 і pm2.5, роблять у себе на сайтах позначку, що дані можуть бути некоректними в зв'язку з великою вологістю. iQAIR – це міжнародна станція, і звідки вони беруть такі дані, нам вони не повідомляють. Ми ж, своєю чергою, орієнтуємося на свої дані. Наприклад, минулого року були вперше встановлені два нових пости моніторингу стану якості повітря на лівому березі Києва. За даними цих постів, стан повітря на лівому березі був у нормі, без перевищень", – додають в управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

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Раніше "Сьогодні" повідомляли про те, що в метро Києва з'явиться новинка – станції метро будуть підморгувати пасажирам.

Також стало відомо, що київський ентузіаст зміг порахувати, скільки автомобілів одночасно знаходиться на вулицях столиці.

Крім того, за нашою інформацією, 16 лютого на станції метро "Вокзальна" виникла гігантська тиснява. Метрополітен роз'яснив, чому так сталося.

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