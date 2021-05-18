Недообшук Кличка. Що сталося вранці в будинку мера Києва і що буде далі (відео)

Віталій Кличко. Скріншот
У вівторок, 18 травня, до будинку мера Києва Віталія Кличка прийшли правоохоронці. Все почалося близько 7:30 ранку, поки мер був на ранковому тренуванні.
Сайт "Сьогодні" розповідає, з чим пов'язані обшуки в будинку, де живе мер, і що з цього приводу думає сам Кличко.
Що кажуть в СБУ?
Як розповів "Сьогодні" речник СБУ Артем Дехтяренко, обшуки проходили в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів. Обшук проводили двома поверхами нижче квартири Кличка. З мером обшуки ніяк не пов'язані, повідомили в СБУ.
Як розповіла нам прессекретар мера Оксана Зінов'єва, силовики дзвонили в двері Кличка перед тим, як піти до іншої квартири.
"Меру вони повідомили, що нібито вони прийшли в квартиру на два поверхи нижче. Але, є нюанс, коли вони там з'явилися на початку восьмого ранку, то камери відеоспостереження в під'їзді зафіксували, що вони дзвонили в двері квартири мера. Є відповідне відео", – розповіла Зінов'єва.
Пізніше на СБУ в будинку Кличка викликали поліцію. Хто поскаржився копам, невідомо. До поліції вийшов слідчий, показати документи на обшук.
Що говорить мер про обшуки в під'їзді, де він живе?
За його словами, надійшла інформація, що озброєні люди увірвалися до під'їзду. Однак йому сказали, що пішли до іншої квартири – двома поверхами нижче. Силовики заявили, що орендарі використовують квартиру в своїх цілях – незаконних.
Віталій Кличко біля своєї квартири. Скріншот
"Начебто, ця квартира здається і у них питання до орендарів. Але... Камера, встановлена на моєму поверсі, зафіксувала, що ці люди піднімалися на мій поверх і дзвонили і стукали в двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю", – зазначив він.
За словами Кличка, в квартирі, куди прийшли силовики, живуть колишні співробітники театру.
"Вирішили відкрите шоу зробити. Я знаю людей, які тут живуть, – дуже бідні люди. Не знаю, які там кримінальні провадження можуть бути... Вони прийшли в якихось інших справах до людини поверхом нижче. Раніше там жили працівники оперного театру – живуть дуже бідно. Але СБУ каже, що вони здають квартиру – значить, напевно, ворог держави, раз СБУ прийшла", – зазначив він.
З чим Кличко пов'язує обшуки?
За словами мера, зараз в Офісі президента проходять наради щодо нього.
"Не секрет те, що сфабриковані речі, в несплаті податків наші комунальні підприємства звинувачуються. Це нонсенс, це неправда. А якщо контрагенти або підрядники не заплатили, то йдіть до них, місто не має до цього відношення. Ми передали справи внутрішнього аудиту правоохоронцям, вони кілька років чекали, а потім прибігли з нашими ж справами до нас. Це теж дивно виглядає", – зазначив Кличко.
Він підкреслив, що готовий співпрацювати, однак повинна бути справедливість.
Нагадаємо, днями Кличко звинуватив Банкову в тому, що та кошмарить місцеву владу. Обшуки пройшли на багатьох комунальних підприємствах КМДА, мер вважає це тиском.