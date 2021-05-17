"Я вам не Черновецький". Кличко вимагає звіт від правоохоронців за результатами обшуків

Столична влада вимагають від правоохоронних органів звіту про статус справ, за якими КМДА передавала документи за результатами аудитів.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в Telegram .
За його словами, останні події навколо міської влади виглядають "заангажовано, як акція, підготовлена похапцем".
"Режисерам цього дійства скажу одне: ви зараз провертаєте ту ж схему, що робив Янукович з Черновецьким. Бо "креативні" юристи цієї спецоперації — ті ж самі. Але ж врахуйте: я вам — не Черновецький", – сказав Кличко.
Як зазначив Кличко, з 2015 року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА провів 385 перевірок. І передав правоохоронцям матеріали по 316 обьектам аудитів.
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За цими матеріалами зареєстровано 168 кримінальних проваджень. Правоохоронці підготували 52 повідомлення про підозру. За 27 – передали обвинувальні акти в суд.
"Сьогодні здійснюють перевірки по тих справах, що передали ми самі. З тих порушень, що виявили ми самі, – сказав мер. – По деяких справах ми передали справи ще два роки тому. Наприклад, по департаменту соцполітики".
Раніше ми писали, що в Києві правоохоронці нагрянули з обшуками в структурні підрозділи КМДА. Градоначальник назвав такі дії тиском на нього і його партію. А в "Слузі народу "впевнені, що чиновники грабують киян.
Нагадаємо, 11 травня обшуки проводили в службових і в офісних приміщеннях підрядних підприємств "Київзеленбуду".