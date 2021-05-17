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"Я вам не Черновецький". Кличко вимагає звіт від правоохоронців за результатами обшуків

17 травня, 16:48

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

З 2015 року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА провів 385 перевірок

Столична влада вимагають від правоохоронних органів звіту про статус справ, за якими КМДА передавала документи за результатами аудитів.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в Telegram .

За його словами, останні події навколо міської влади виглядають "заангажовано, як акція, підготовлена похапцем".

"Режисерам цього дійства скажу одне: ви зараз провертаєте ту ж схему, що робив Янукович з Черновецьким. Бо "креативні" юристи цієї спецоперації — ті ж самі. Але ж врахуйте: я вам — не Черновецький", – сказав Кличко.

Як зазначив Кличко, з 2015 року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА провів 385 перевірок. І передав правоохоронцям матеріали по 316 обьектам аудитів.

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"Я вам не Черновецький". Кличко вимагає звіт від правоохоронців за результатами обшуків
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За цими матеріалами зареєстровано 168 кримінальних проваджень. Правоохоронці підготували 52 повідомлення про підозру. За 27 – передали обвинувальні акти в суд.

"Сьогодні здійснюють перевірки по тих справах, що передали ми самі. З тих порушень, що виявили ми самі, – сказав мер. – По деяких справах ми передали справи ще два роки тому. Наприклад, по департаменту соцполітики".

Раніше ми писали, що в Києві правоохоронці нагрянули з обшуками в структурні підрозділи КМДА. Градоначальник назвав такі дії тиском на нього і його партію. А в "Слузі народу "впевнені, що чиновники грабують киян.

Нагадаємо, 11 травня обшуки проводили в службових і в офісних приміщеннях підрядних підприємств "Київзеленбуду".

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