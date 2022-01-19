В Києві знову скасують рейси міської електрички – список

В Києві 20 січня скасовують курсування кількох рейсів міської електрички. Зміни стосуватимуться як ранкових, так і вечірніх рейсів.
Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.
Які рейси скасують
Ранок:
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- №7307 (06:03) від станції Дарниця;
- №7308 (06:54) від станції Київ-Волинський;
- №7315 (07:51) від станції Дарниця;
- №7316 (8:12) від станції Київ-Волинський.
Вечір:
- №7416 (16:18) від станції Борщагівська;
- №7423 (17:11) від станції Дарниця;
- №7424 (17:55) від станції Борщагівська;
- №7431 (19:01) від станції Дарниця.
Електрички не курсуватимуть по технічним причинам.
Інші обмеження руху
У Києві 19 та 20 січня можуть перекривати рух транспорту. Це пов'язано з робочим візитом до України державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в таких районах столиці:
- центральній частині міста,
- деяких вулицях Дарницького району,
- у Шевченківському районі.
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