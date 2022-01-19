В Києві знову скасують рейси міської електрички – список

Збій в роботі столичних електричок відбудеться 20 січня

Рейси відмінять як вранці, так і ввечері. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві 20 січня скасовують курсування кількох рейсів міської електрички. Зміни стосуватимуться як ранкових, так і вечірніх рейсів.

Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.

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Які рейси скасують

Ранок:

№7307 (06:03) від станції Дарниця;

№7308 (06:54) від станції Київ-Волинський;

№7315 (07:51) від станції Дарниця;

№7316 (8:12) від станції Київ-Волинський.

Вечір:

№7416 (16:18) від станції Борщагівська;

№7423 (17:11) від станції Дарниця;

№7424 (17:55) від станції Борщагівська;

№7431 (19:01) від станції Дарниця.

Електрички не курсуватимуть по технічним причинам.

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Інші обмеження руху

У Києві 19 та 20 січня можуть перекривати рух транспорту. Це пов'язано з робочим візитом до України державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в таких районах столиці:

центральній частині міста,

деяких вулицях Дарницького району,

у Шевченківському районі.

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