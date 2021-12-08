ДТП та ожеледиця: як об'їхати моторошні затори у Києві (карта)

Складнощі з рухом спостерігаються переважно у напрямку центру міста

Складні погодні умови створили у місті колапс / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві через погодні умови утворилися серйозні затори. Особливо складно проїхати на лівому березі та у центрі столиці.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

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Лівий берег. Тут затори утворилися на бульварі Перова та вулиці Братиславській. На Братиславській площі ДТП.

На бульварі Перова стоїть рух / Фото: Google Maps

Також корки на проспекті Миколи Бажана. У районі станції метро "Славутич" є кілька аварій.

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Пробки біля метро "Славутич" / Фото: Google Maps

Правий берег. Стоїть рух на Великій Окружній дорозі.

На Великій Окружній пробки / Фото: Google Maps

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На проспекті Перемоги ДТП у районі Житомирської.

На проспекті Перемоги складно проїхати / Фото: Google Maps

Великий затор на вулиці Теліги.

У напрямку проспекту Степана Бандери дороги забиті / Фото: Google Maps

Поділ весь "червоний" / Фото: Google Maps

Центр. У самому центрі столиці максимально стоїть рух.

У центрі не проїхати / Фото: Google Maps

Корок із тролейбусів

На Повітрофлотському утворився затор із тролейбусів.

Затримується рух трамваїв

Затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19 на вул. Щекавицької, 6 у напрямку Контрактової Площі через ДТП. На місце викликано поліцію.

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