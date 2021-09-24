Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 💪 Усик vs Джошуа: битва року ❌ Відставка Разумкова
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Їздять з розбитими шибками. Що відбувається з маршрутками, на які вчора напали в Києві

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 вересня, 15:12
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вчора з різницею в 15 хвилин були здійснені напади на дві маршрутки №150
В результаті нападу пошкоджено вітрове скло двох автобусів, а водії отримали стрес
В результаті нападу пошкоджено вітрове скло двох автобусів, а водії отримали стрес / Фото: Колаж: Сьогодні

Після вчорашньої атаки на автобуси, які працюють на маршруті №150 (вулиця Милославська – Севастопольська площа), в компанії перевізника "Транс-Сіті" повідомили кореспонденту "Сьогодні", що все-таки випустили свої машини на маршрути.

У водія стрес

"Ми вирішили не припиняти рух автобусів на маршруті. Всі вийшли на роботу, в тому числі, автобуси з розбитими вікнами. Ми демонстративно їздимо з розбитими шибками. Якщо зняти з маршруту два пошкоджених автобуса – це серйозний зсув графіка, який у нас дуже щільний і все налагоджено. Один з водіїв вчора отримав серйозний стрес в результаті нападу. Він сьогодні не зміг вийти на роботу, його замінили іншим", – розповів сайту "Сьогодні" Сергій Бородін, директор компанії "Транс-Сіті".

Читайте також:

Реклама

Він заявляє, що в поліцію передані всі наявні факти про вчорашній напад на автобуси.

"Ми передали всю інформацію. І чекаємо від поліції об'єктивного розслідування, а також справедливого покарання для нападників", – додає директор компанії перевізника.

Що кажуть в поліції

У поліції Києва нам розповіли, що за фактом нападу на маршрутку в Деснянському районі відкрито кримінальне провадження.

"За фактом нападу на автобус №150 по вулиці Радунській відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Сили співробітників поліції кинуті на пошук і затримання зловмисників. На цей момент встановлюються всі деталі інциденту", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Деснянського району.

Також в поліції розслідують напад на маршрутку №150 в Подільському районі.

Що сталося

Реклама

Нагадаємо, вчора з різницею в 15 хвилин були здійснені напади на дві маршрутки №150. Одна з них перебувала в районі Кирилівської церкви (Подільський район), а друга в районі кінцевої на вул. Радунській (Деснянський район).

В результаті нападу пошкоджено вітрове скло двох автобусів. Їх розбили невідомі молотком і каменем. Вартість одного вітрового скла для автобуса марки Volvo – 100 тисяч гривень.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

24 вересня 1991. 🇺🇦24 вересня 1991 Візит голови Верховної Ради України Леоніда Кравчука до Канади завершено...

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Україні
7 866 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти